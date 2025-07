Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: spuntano altri dettagli sospetti sulla presunta crisi della coppia

I rumors di crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si fanno sempre più insistenti. Da diverse settimane si parla di un momento delicato per la coppia, legata da oltre dieci anni. Ad infiammare ulteriormente il gossip, nei giorni scorsi, è stata la voce di un presunto flirt tra l’attrice spagnola e Stefano De Martino, ormai ribattezzato lo scapolo più chiacchierato del Paese. Come se non bastasse, ora arriva anche l’indiscrezione lanciata dal settimanale Gente, che ha paparazzato Rocio in Sardegna insieme alle figlie, Alma e Luna, e un uomo misterioso.

Negli scatti, si vede la donna sorridere serena mentre spalma la crema sulla schiena dell’uomo. In realtà, però, non ci sarebbe nessun tradimento o nuovo fidanzato. Difatti, si tratta dell’amico e press agent Alessio Piccirillo, con il quale condivide un rapporto professionale e d’amicizia da tempo. Tra l’altro, Alessio l’ha accompagnata in Sardegna per ritirare un premio, dunque sempre per questioni lavorative. Da lì, ne ha approfittato per portare anche le figlie e godersi il mare. Tuttavia, di Bova, non c’è nessuna traccia.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la verità sulla crisi della coppia

“Un’assenza che fa ancora più rumore e alimenta le voci di una loro rottura che si rincorrono da mesi e che hanno accostato Rocìo a Stefano De Martino“, si legge sul giornale Gente riguardo l’assenza di Raoul Bova nella vacanza di famiglia in Sardegna di Rocio Munoz Morales e le figlie, Alma e Luna. Dunque, sebbene l’uomo sia solo un grande amico della spagnola, le voci di crisi tra i due attori non sembrano placarsi. Dopo 12 anni d’amore, questa pare essere il primo viaggio in solitaria per Rocio, scatenando ancora di più il gossip. A questo punto, non resta che attendere per seguire gli ulteriori sviluppi di questa vicenda.