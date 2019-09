Rocio Munoz Morales/ Video: “Matrimonio con Raoul Bova? Deve prima chiedermelo!”

Grande ospite della nuova puntata de La vita in diretta è stata l’attrice Rocio Munoz Morales, una delle grandi protagoniste di Un passo dal cielo, fiction da poco tornata in onda con una nuova stagione. L’attrice spagnola ha parlato anche del rapporto con il suo compagno Raoul Bova e, in particolare, di matrimonio. Un gossip che è stato spesso toccato nelle ultime settimane e che la Morales chiarisce una volta per tutte. “Matrimonio? Diciamo che deve prima chiedermelo di sposarlo, non è che posso chiederglielo io!” ammette l’attrice, che continua “Quindi se non me lo chiede non mi sposerò, su questo sono tradizionale”. Ma ecco che parte proprio l’appello di Rocio a Raoul: “Se mi vuoi sposare chiedimelo, altrimenti va bene così!” Un appello simpatico, che la bella attrice fa con il sorriso.

Rocio e Raoul Bova, il matrimonio ci sarà?

A La Vita in Diretta la chiacchierata continua e le si chiede come vorrebbe che le venisse fatta la fatidica proposta di matrimonio da Raoul Bova. Rocio Munoz Morales ammette: “Mi piacciono le sorprese, tutto troppo preparato no. – ammette infatti che le basta molto poco – Mi basta anche un bicchiere di vino… sai che non ci ho pensato molto?” L’attrice racconta allora un piccolo e simpatico aneddoto: “Infatti noi scherziamo tra di noi, diciamo che tutti parlano di questo matrimonio ma ci vogliamo parlare io e te?” Un rapporto, quello con Raoul, che a parte la proposta non ancora giunta, procede a gonfie vele. D’altronde i due sono genitori di due bellissime bambine: Luna e Alma. (Clicca qui per il video dell’intervista)

© RIPRODUZIONE RISERVATA