Rocio Munoz Morales: “voglio sposare Raoul Bova”/ “Nessuna crisi, tra noi c’è…”

Nessuna crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Nelle ultime settimane, alcuni rumors, parlavano di un momento difficile per la coppia che, invece, è felice e unita come non mai. A smentire la crisi, infatti, è Rocio Munoz Morales che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Gli speciali di Oggi’ ha confessato di sognare il matrimonio con il compagno e padre delle sue figlie, Luna e Alma. “Un po’ di tempo fa, ci dipingevano come coppia in crisi, ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra, a Roma. Sui media capitano delle fake news. Certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile, ma, tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità. Ci capiamo con uno sguardo, stiamo sempre insieme, appiccicati, non litighiamo” – ha spiegato l’attrice e modella spagnola. Al momento, tuttavia, non c’è ancora nessuna data ufficiale anche se Rocio non chiude le porte ai fiori d’arancio: “Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio, e pure davanti a Dio, anche se Raoul è separato. Ma per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo”.

Rocio Munoz Morales pensa a matrimonio con Raou Bova: “terzo figlio? Non ci penso”

Se il matrimonio è nei progetti di Rocio Munoz Morales, la stessa cosa non può dirsi per il terzo figlio. Innamorata delle sue bambine, Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018 a cui dedica la maggior parte del suo tempo, Rocio Munoz Morales, ameno per il momento, non ha intenzione di allargare la famiglia, magari con un maschietto: “Adesso non ci pensiamo. E poi, anche io vengo da una famiglia di femmine: ho due sorelle ed entrambe sono mamme di ragazze” – ha detto l’attrice che, poi, ha tirato fuori il suo orgoglio materno parlando delle sue bambine – “Luna ha intelligenza e sensibilità. Alma è una bimba sorridente e positiva. Si cercano, stanno bene insieme. E per ora la grande non è gelosa della piccola. Io ho cercato di coinvolgerla, quando avevo il pancione quando abbiamo preparato la culla e i vestiti per Alma e cerco di farlo oggi”.

