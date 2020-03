ROCIO OLIVA: “CON MARADONA RELAZIONE TOSSICA”/ La ex fidanzata “Non ero innamorata”

E’ tornata parlare Rocio Oliva ai microfoni di Super Mitre Deportivo: l’ex fidanzata di Diego Armando Maradona è tornata su alcuni aspetti della sua relazione con il Pibe de Oro, ricordando di fatto le tante problematiche che hanno portato i due alla separazione: “Non mi pento di essermi separata da Diego. Oggi non ha né voce né capitolo nella mia vita. Non ho alcun legame con Diego. Ogni tanto parliamo. Di cosa posso parlare con un ex? Era una relazione tossica fino all’ultimo, anche se non sempre. Ha avuto bei momenti e brutti momenti.” Già in passato Rocio Oliva aveva sottolineato come il rapporto con Maradona fosse diventato fonte di problemi e ansia più che di gioia e felicità, un escalation negativa che ha portato alla separazione della coppia. Rocio Oliva è una calciatrice, ha militato per diverse stagioni nella squadra femminile del River Plate, il club del quale è tifosa fin da bambina. Nel 2017 ha firmato un contratto con il club Bajo Belgrano, sempre nella prima divisione femminile in Argentina, e la sua relazione con Maradona è durata dal 2013 al 2018.

“NON HO MAI FATTO DEL MALE A DIEGO”

Cinque anni d’amore tra Rocio e Diego che hanno lasciato però diversi strascichi polemici, nonostante la coppia nella parte conclusiva del rapporto fosse arrivata a un passo dal matrimonio. La calciatrice ha sottolineato di aver ormai voltato pagina e soprattutto di non pensare più ai possibili risvolti della vita privata di Maradona. “Non mi interessa la reazione che Diego potrebbe avere nei confronti di una mia nuova relazione. Non so se ero innamorato di Maradona. A volte entri in un ambiente in cui dici ‘Mi separerò quando lo deciderò io e non quando me lo diranno gli altri.” Soprattutto quest’ultima dichiarazione ha fatto discutere molto i media in Argentina, con Rocio che ha messo in dubbio il sentimento che la legava al leggendario numero 10 della Nazionale Argentina e del Napoli. Dubbi di cui Rocio Oliva ha affermato di non preoccuparsi più di tanto, essendo ormai andata in maniera diretta per la sua strada, senza avere più interesse a voltarsi verso un passato che pure si chiama Maradona: “Non ho mai fatto del male a Diego e lui lo sa. Mi conosce come donna e mi è sempre importato sapere quale fosse la sua opinione. Non mi dà fastidio che la gente pensi che fossi al suo fianco per fama e denaro. Il tema è quando più tardi ti conosci e viene fuori la realtà”.



