Rocketman/ Video, su Canale 5 il film su Elton John con Taron Egerton

Rocketman, il film sulla vita di Elton John

Rocketman va in onda su Canale 5 oggi, 28 gennaio 2021, in prima serata alle ore 21:25 in prima visione assoluta. Si tratta di un’opera che ha debuttato di recente al cinema, nell’anno 2019 mentre il genere di appartenenza è il biopic. Difatti, questo film racconta la vita del cantante Elton John. Il regista del film è Dexter Fletcher mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da Lee Hall. Quali sono gli attori che interpretano i protagonisti principali del film? Ebbene, il ruolo principale viene interpretato da Taron Egerton, mentre gli altri attori sono Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, Charlie Rowe e Stephen Graham. La fotografia del film è stata curata da George Richmond mentre le musiche sono state realizzate da Matthew Margeson.

Rocketman, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Rocketman. Elton John è un cantante depresso e stanco. Siamo nell’anno 1983 e il cantante inglese si trova negli Stati Uniti d’America e ripensa alla sua vita. Ecco quindi che ripercorre le sue avventure prima come giovane. In gioventù, viveva il suo successo in modo spensierato, non preoccupandosi di ciò che poteva riservare la vita. Inoltre questo film, essendo un biopic accurato, riesce anche ad esplorare la sessualità di Elton John. Il ragazzo si preoccupa di questo inizialmente, visto che nella sua epoca ciò non era visto come una cosa positiva.

Tuttavia, con il passare del tempo diventa sempre più orgoglioso della sua figura, riuscendo anche a diventare un’icona per tutti coloro che hanno problemi di questo genere e non vogliono esporsi. Inoltre, nel film si vedranno anche quelle che sono state performance storiche di Elton John che si è sempre contraddistinto per la sua stravaganza e la sua voglia di rompere gli schemi. John riaffrontando i ricordi della sua vita riuscirà quindi ad andare avanti, superando quelle che sono le sue dipendenze e soffermandoci ancora una volta su ciò che ha sempre amato di più nella sua vita: la musica.

Video, il trailer del film “Rocketman”





© RIPRODUZIONE RISERVATA