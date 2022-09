Rockets chi sono? Con “Galactica” a Arena Suzuki 60 70 80/ Il tormentone del 1980 e la vittoria del Telegatto

I Rockets: il successo con “Galactica”

Grande attesa per i Rockets che questa sera, sabato 24 settembre, si esibiranno sul palco di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e … ’90” in occasione della seconda puntata della kermesse musicale condotta da Amadeus su Rai 1. Il loro più grande successo, che riproporranno sul palco dell’Arena di Verona, è “Galactica”, vero e proprio tormentone del 1980 che ha permesso ai Rockets di vincere il Telegatto come miglior gruppo straniero in Italia. I Rockets sono una band francese nata negli anni ’70, dopo gli inevitabili assestamenti e cambi di formazione e di nome avvenuti tra il 1974 e il 1976, dal 1978 si è consolidata la formazione con Le Bartz, L’Her, Quagliotti, Maratrat e Groetzinger.

Tra le loro canzoni più famose, oltre a Galactica, vanno doverosamente citate: “Future Woman”, “Space Rock”, “One More Mission”, “Electric Delight”. La particolarità di questa band, in termini di immagine, è stata sin dagli esordi la scelta di ricorrere a trucco e costumi “in stile Star Trek”.

I Rockets: lo stile della band francese

I Rockets hanno sempre mantenuto questo look con un richiamo diretto al futuro, alla fantascienza, ai personaggi alieni, utilizzando quasi esclusivamente tessuti plissettati per i costumi e l’argento per truccare il viso. La loro musica aveva sonorità elettroniche molto marcate, in linea con le tendenze del mercato musicale dell’epoca. Nel 1978 i Rockets approdano in Italia grazie al produttore Maurizio Cannici che li aveva visti esibirsi a Cannes e aveva subito colto il loro talento. In una recente intervista a Mondoraro, i Rockest hanno parlato dell’evoluzione della loro produzione musicale in questi 50 anni di carriera: “L’identità e stile, sono 2 cose che non puoi stabilire a tavolino. Lo stile è frutto della tua maturazione musicale. L’identità va di pari passo. Il solo fatto che , quando una persona che ascolta un nostro disco , ti dice ‘..questi sono i Rockets…’ è una vittoria. Comunque, lo stile è come la classe… Ce l’hai o non ce l’hai… Non lo puoi inventare. Lo puoi migliorare”. Nel 2021 hanno pubblicato l’album Alienation.

I Rockets: il video di “Galactica”

