ROCKIN’1000 Linate Milano/ Programma del concerto: ospiti Manuel Agnelli e Subsonica

ROCKIN’1OOO: PROGRAMMA E OSPITI DELL’EVENTO

Tante star della musica, il rock che scorre nelle vene e cavalca sul palco, è il gioco è fatto. Questa è la formula di Rockin’1000, il concerto in programma da oggi, sabato 12 ottobre, al Milano-Linate Air Show, e che è diventato ormai un appuntamento cult dopo quattro anni di onorato servizio. La manifestazione è nata nel 2015 a Cesena dalla mente di Fabio Zaffagnini e quest’anno andrà in scena a Linate al grido di «No Boarders on Board» con la “scelta obbligata” di alcuni brani storici, come Another Brick In The Wall dei Pink Floyd e Space Oddity di David Bowie, e due ospiti d’eccezione ovvero Manuel Agnelli (affiancato da Rodrigo D’Erasmo) e i Subsonica. L’inizio del concerto è previsto per le 20 di oggi e i biglietti sono ancora disponibili e in vendita sul sito di Ticketone. Sarà possibile optare per un biglietto unico che vi permetterà l’ingresso in entrambe le giornate dell’evento con prezzi a partire da 23 euro, ingresso Air Village e posto parterre, e finendo ai 40,25 per ingresso Air Village e posto tribuna. Sono previsti degli sconti per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni che pagano circa la metà (11,50 e 23 euro) mentre quelli al di sotto dei sei anni potranno entrare gratis.

ROCKIN’1000 IN AUTO, TRENO E MEZZI PUBBLICI: LA VIABILITA’

Come ogni evento o concerto che si rispetti anche per Rockin’1000 si è pensato ad una serie di modifiche del traffico e della viabilità per evitare ingorghi e problemi soprattutto in prossimità dell’evento. In particolare già dalle prime ore di questa mattina e fino alle 23 di domani, domenica 13 ottobre, saranno chiuse al traffico le uscite della tangenziale Est di Viale Forlanini e Aeroporto Linate, e lo stesso succederà alla carreggiata di viale Forlanini in direzione Linate dal centro di Milano (fino alle ore 3 di lunedì 14 ottobre). Chi arriva in auto potrà usufruire di una serie di parcheggi che, però, dovranno essere prenotati online, a quel punto gli automobilisti dovranno utilizzare l’uscita numero 7 Rubattino in direzione Novegro. L’evento è raggiungibile anche con i treni del Servizio Ferroviario Suburbano di Trenord o usando i mezzi ATM. L’azienda ha previsto un incremento delle corse sulle linee 90 e 91 in superficie e delle linee M1, M2, M3 e M5.

