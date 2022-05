Rocky Balboa/ Su Italia 1 l’ultimo film della saga con Sylvester Stallone

Rocky Balboa, film di Italia 1 con le musiche di Bill Conti

Rocky Balboa va in onda oggi, venerdì 20 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2006 ed è scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Si tratta del sesto episodio della saga di Rocky ideata da Stallone stesso.

I produttori sono Charles Winkler, David Winkler, William Chartoff e Kevin King Templeton; la fotografia è di Clark Mathis; il montaggio è di Sean Albertson; gli effetti speciali di John C. Hartigan e Henrik Fett; le musiche di Bill Conti e la scenografia di Franco-Giacomo Carbone e Robert Greenfield.

Rocky Balboa, la trama del film: un sessantenne vedovo che torna in pista

Rocky Balboa ha per protagonista un Rocky sessantenne e vedovo (Adriana è morta a causa di un tumore). Appesi i guantoni al muro, gestisce un ristorante a Philadelphia, Adrian’s, e ogni mattina va a trovare la moglie in cimitero.

L’ex pugile vive una vita ancorata al passato e alla defunta moglie: niente e nessuno riesce a riportarlo al presente. Un giorno però viene proposta in televisione una simulazione al computer che vede protagonisti Mason Dixon, il campione mondiale dei pesi massimi, e Rocky Balboa. A vincere parrebbe essere proprio Rocky, che decide quindi di ricominciare ad allenarsi e di tornare sul ring per sconfiggere Dixon. Come andrà a finire?

Il video del trailer di Rocky Balboa

