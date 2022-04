Rocky II/ Su Italia 1 il secondo capitolo della saga cult con Sylvester Stallone

Rocky II, film di Italia 1: le musiche firmate da Bill Conti

Rocky II è il film che andrà in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 22 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 1979 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della United Artist, è il secondo capitolo della fortunata saga cinematografica dedicata al personaggio di Rocky Balboa.

La regia è stata firmata dal principale protagonista ossia Sylvester Stallone il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre le musiche della colonna sonora sono state firmate da Bill Conti con il ruolo di direttore della fotografia gestito al meglio da Bill Butler. Nel cast sono presenti anche Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Toy Burton e Joe Spinelli.

Rocky II, la trama del film: dopo la vittoria con Apollo Creed

In Rocky II dopo aver vinto ai punti Apollo Creed non riesce a darsi pace anche perché l’opinione pubblica ritiene che non sia stata un’affermazione messa da parte del campione del mondo e c’è chi mette in discussione anche la sua leadership nei confronti di un pugile arrivato per caso a quell’appuntamento come Rocky Balboa. Nel frattempo quest’ultimo per via anche delle conseguenze riportate durante questo incontro, decide di farsi da parte e di lasciare il pugilato perché sua moglie Adriana è preoccupata per la sua salute.

Purtroppo le cose ben presto si metteranno non bene per il pugile italiano perché i soldi ottenuti per l’incontro con Apollo Creed vengono spesi nel giro di pochissimo tempo in ragione di acquisti di un certo rilievo come la casa e soprattutto l’auto sportiva. Non avendo più soldi Rocky fa un po’ quello che capita anche pulire nella vecchia paletsta dove si allenava il che lo rende ridicolo davanti agli occhi dei giovani pugili e soprattutto dei suoi vecchi compagni.

La svolta arriva quando Apollo Creed non potendone più delle idee e delle risatine dei giornalisti, decide di proporre a Rocky una seconda chance. La sua decisione viene contrastata fortemente dallo staff e soprattutto dal suo allenatoro, il quale si rende conto del pericolo che potrebbe andare incontro il campione del mondo perché Rocky è un pugile non perfetto dal punto di vista stilistico ma capace di incassare con grande resistenza e di infierire nei propri avversari con pugni molto potenti.

Naturalmente anche Adriana ha paura per la salute del suo attuale marito perchè i medici gli avevano detto di abbandonare subito l’attività altrimenti sarebbero stati dei riscontri negativi sulla sua capacità di vedere e anche sulla tua stessa vita. Rocky però sta benissimo che questi soldi sono necessari e per avere un futuro migliore decide di ritornare in palestra e di lavorare con il suo vecchio allenatore Mickey. Sarà una nuova incredibile battaglia che si svolgerà sui 15 round nel corso della quale questa volta lo stallone italiano avrà la forza di vincere prima del gong, diventando così il nuovo campione del mondo.

