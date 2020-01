Rocky II/ Video, su Tv8 il film con Sylvester Stallone protagonista (20 gennaio)

Rocky II va in onda su Tv8 oggi, lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta evidentemente del prosieguo del primo capitolo della fortunata Saga cinematografica incentrata sulle vicende del celebre pugile italo-americano Rocky Balboa. Questa pellicola è stata realizzata nel 1979 con Sylvester Stallone che si è occupato Non solo della regia ma anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora da Bill Conti, la scenografia è stata invece ideata da Richard Berger ed i costumi di scena sono stati realizzati da Sandy Berke Jordan e Tom Bronson. Nel cast di questo film oltre al principale protagonista Sylvester Stallone figurano anche Carl Waethers, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Tony Burton e Joe Spinelli.

Rocky II, la trama del film

Dopo l’incontro in cui Rocky Balboa ha perso ai punti la possibilità di entrare in possesso della cintura dei pesi massimi, si paventa per lui l’esigenza di doversi ritirare dal ring. Infatti l’incontro con Apollo Creed è stato particolarmente duro il che gli ha riportato diversi danni soprattutto nei pressi dell’occhio destro che è stato pesantemente danneggiato. I medici che lo hanno visitato, lo hanno indotto nel prendere la decisione di lasciare il mondo del pugilato altrimenti avrebbe rischiato di perdere la vista. Tuttavia, quell’incontro gli ha permesso non solo di diventare piuttosto famoso in tutto il mondo, ma anche e soprattutto di guadagnare un bel po’ di soldi grazie ai quali ha sposato la sua adorata Adriana e soprattutto ha acquistato casa, macchine, gioielli e abiti di lusso. Tuttavia portando avanti una vita al di sopra delle proprie potenzialità, ben presto sia Rocky che sua moglie Adriana, dovranno trovarsi nuovi lavori per poter andare avanti. Nel frattempo Apollo Creed è tornato nella sua Los Angeles dove tuttavia, deve fare i conti non solo con le critiche di alcuni sportivi che non sono sicuri che l’incontro non sia stato bloccato permettendogli di vincere in maniera facile, ma anche e soprattutto con la sua coscienza. Il campione del mondo è conscio di aver dato tutto per quanto riguarda le sue potenzialità e che quindi ha il dubbio di non essere più il migliore e pugile esistente sulla faccia della terra. Questo lo porta a prendere in considerazione l’idea di voler sfidare nuovamente Rocky Balboa in un altro incontro nonostante i suoi allenatori siano molto contrari all’idea viste le enormi potenzialità del pugile italo-americano. Dunque si inizierà ad organizzare il nuovo incontro con Rocky che dovrà vincere le resistenze della moglie per nulla interessata a mettere a rischio la salute del proprio marito e dall’altra Apollo che dovrà convincere i suoi allenatori e soprattutto la sua coscienza, di essere ancora una volta il miglior pugile massimo esistente circolazione. Anche in questa occasione ci sarà un incontro epocale in cui verrà consacrata la capacità pugilistica di Rocky Balboa che ben presto diventerà il campione del mondo.

Il trailer di Rocky II





