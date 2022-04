Rocky III/ Su Italia 1 torna Sylvester Stallone nel suo personaggio più riuscito

Rocky III rappresenta il terzo capitolo della serie dedicata al pugile italoamericano Rocky Balboa e va in onda su Italia 1 dalle 21,20 di oggi 29 aprile. La pellicola di genere sportivo e drammatica è del 1982 e vede come regista, sceneggiatore e interprete principale Sylvester Stallone. Tra i produttori del film si annovera Irwin Winkler che i più ricorderanno nel ruolo di Fonzie nella serie cult Happy Days. Le musiche sono affidate a Bill Conti e il tema principale Eye of the Tiger, eseguita dai Survivor, ha riscosso un grande successo di vendita. Gli interpreti principali sono Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers, Burt Youg, Burgess Meredith e Mr. T.

Rocky III, la trama: dove eravamo rimasti?

Il racconto di Rocky III ha inizio dove termina il secondo capitolo e vede Rocky godersi la fama, la gloria e il primato di campione del mondo grazie alla vittoria sul suo rivale Apollo Creed. La vita del campione dopo la vittoria cambia notevolmente, se inizialmente i fasti e i momenti di gioia lo appagano, in seguito subisce una vera e propria metamorfosi, infatti, Rocky, appare svuotato, spento e privo della volontà di vincere. L’aggressività che lo caratterizzava si trasforma in dolcezza e mitezza e l’unica cosa che lo appaga è il suo ego, il desiderio di mettersi in mostra. Come se non bastasse, perde l’incontro con un nuovo astro nascente del pugilato e viene a mancare il suo vecchio e fidato manager. Il campione è alle strette, le sue capacità vengono spesso messe in discussione e ha difficoltà a riprendere in mano le redini della sua vita. In questo quadro poso esaltante, si inserisce il suo vecchio rivale Apollo Creed, il quale lo aiuterà a rialzarsi, insegnandoli un nuovo metodo di allenamento che lo riporterà a gareggiare. Finalmente torna a vincere e si riprende il titolo di campione mondiale.

Rocky III, il video del trailer

