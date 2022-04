Rocky/ Su Italia 1 il film cult con Sylvester Stallone

Rocky, film di Italia 1 diretto da John G. Avildsen

Rocky va in onda oggi, 15 aprile, a partire dalle 21,20 su Italia 1. La pellicola rappresenta il primo capitolo di quella che è diventata una grande saga di successo, infatti in seguito sono stati realizzati Rocky II, III, IV, V e Rocky Balboa oltre a 2 spin-off: Nato per combattere e Creed II.

"Luigi Proietti detto Gigi" docufilm su Gigi Proietti, Rai 3/ Trama e curiosità del tributo all'attore comico

La regia è di John G. Avildsen, il genere è drammatico, sentimentale e sportivo insieme. L’anno di uscita del film americano è il 1976 e il protagonista principale è Sylvester Stallone che firma anche la sceneggiatura e il soggetto. Gli altri interpreti sono: Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith. Le musiche sono firmate dal grande compositore Bill Conti e la canzone del tema principale Gonna Fly Now ricevette una nomination all’Oscar come miglior canzone.

Maria Maddalena/ Su Rete 4 il film con Rooney Mara

Rocky, la trama del film: un giovane pugile che…

Il film è incentrato sulla vita di Rocky Balboa, un giovane pugile che non avendo mai sfondato sul ring per sbarcare il lunario si adatta a fare l’esattore per un gangster italo-americano che rende la vita difficile agli abitanti di Philadelphia. Il ragazzo è innamorato della sorella del suo amico, la timida Adriana che corteggia da tempo e finalmente il giorno del Ringraziamento decide di invitare ad uscire. In città, intanto, arriva il campione dei pesi massimi Apollo Creed per festeggiare il bicentenario della fondazione degli Stati Uniti d’America, per un incontro di pugilato.

Io vi troverò, Italia 1/ Film con Liam Neeson, mai mettersi contro un ex agente speciale dei servizi segreti

Lo sfidante è infortunato e di conseguenza sarà proprio Rocky a dover sfidare il grande campione. La notizia si diffonde e il suo vecchio allenatore si offre di preparare degnamente lo Stallone italiano, comincia così un duro periodo di allenamento per Rocky molto duro e intenso che lo porta ad ottenere una forma fisica che non conosceva da molto tempo.

La sera prima dell’incontro Rocky confessa ad Adriana di avere timore e di essere consapevole di non riuscire mai a battere il grande campione, spera però di riuscire a rimanere in piedi sino all’ultima ripresa. Finalmente arriva il giorno dell’incontro e Apollo sale sul ring con la convinzione di vincere, il match infatti vede lo Stallone Italiano incassare una serie di duri colpi, ma ciò nonostante, il campione viene messo in dura difficoltà.

Creed vince l’incontro, ma la vera scoperta è RochY che viene acclamato da tutti come un eroe per essere riuscito a tenere testa al grande campione. Mitica è la scena in cui Rochy allontana tutti i giornalisti e chiama a gran voce Adriana per dichiararle il suo amore.

Il video del trailer Rocky













© RIPRODUZIONE RISERVATA