Rocky V/ Su Italia 1 l’ennesimo film della saga con Sylvester Stallone

Rocky V va in onda oggi, 13 maggio, dalle ore 21:20, dunque in prima serata, su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi drammatico e sportivo e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1990. Il regista di questo film risulta essere John G. Avildsen mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sylvester Stallone che si è occupato di scrivere anche il soggetto.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori di fama internazionale come Sylvester Stallone, Tommy Morrison, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Richard Gant, Tony Burton e Burgess Meredith. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Bill Conti mentre la fotografia è stata curata da Steven B. Poster.

Rocky V, la trama del film

Rocky dopo aver vinto lo scontro in Russia contro il pugile Ivan Drago ritorna finalmente a casa. Tuttavia, viene preso di mira dal noto agente di pugili George Washington Duke che lo insulta e lo sfida a salire sul ring per un incontro contro il suo pugile Union Cane. Rocky vorrebbe anche sfidarlo, ma purtroppo viene fermato da sua moglie Adriana. Infatti, Adriana dice a tutti che Rocky ormai ha terminato la sua carriera e si è ritirato.

Questo perché Adriana sa, a differenza di tutto il mondo, che in seguito allo scontro con Ivan Drago, Rocky ha subito numerosi colpi alla testa e gli sono state diagnosticate delle pericolose lesioni cerebrali. In poche parole, se Rocky tornasse sul ring potrebbe anche morire. Per questa ragione, la sua carriera termina e a causa di un errore di Paulie, si ritrova sul lastrico, vendendo tutti i suoi beni, compresa la sua villa. Ritorna quindi a vivere nel suo vecchio quartiere e le cose sembrano essere tornate alla normalità per lui. Infatti, lavora come allenatore di pugili nella palestra del defunto Mickey, il suo vecchio allenatore.

Un giorno, incontra Tommy Gunn, un astro nascente del pugilato statunitense che vuole essere allenato dal suo idolo. Dopo qualche momento di titubanza, Rocky decide di allenare Tommy e lo porta a vincere numerosi incontri. Tuttavia, il successo e la fama fanno perdere la retta via a Tommy che si allontana da Rocky e va da George Duke. Come andrà a finire questo rapporto tra allievo e maestro? Rocky capirà che alla fine la cosa più importante per lui è la sua famiglia, ma riuscirà dare anche una lezione a coloro che lo avevano deriso e sbeffeggiato.











