Grande batosta per i fan di Rod Stewart che si sono ritrovati improvvisamente senza i concerti del loro idolo. L’artista 80enne ha annunciato di aver dovuto cancellare sei eventi per via di alcuni problemi di salute. L’annuncio è arrivato tramite i social del cantante a pochi giorni dal Glastonbury Festival, dove si doveva esibire come ogni anno. La data prevista era il 29 giugno ma anche questa resta a rischio per il momento.

Cancellate sicuramente le date a Stateline nel Nevada e quelle degli Show di Las Vegas, mentre si prevede uno slittamento di data per due concerti In California. A costringere Rod Stewart a fermarsi è stata una brutta influenza che lo ha portato a non riuscire a cantare e a doversi prendere cura della sua salute. L’artista si è espresso sui social condividendo con i fan il suo dispiacere per non poter partecipare ai concerti: “Mi dispiace tantissimo, amici. Sono devastato e mi scuso sinceramente per qualsiasi disagio. Tornerò presto sul palco“.

Rod Stewart pronto per Glastonbury Stewart? Si esibirà tra le leggende

Rod Stewart, che da poco è guarito da una brutta malattia, è stato impegnato nell’ultimo periodo a programmare una serie di spettacoli come il famoso Glastonbury Stewart dove in teoria dovrebbe esibirsi nel pomeriggio di domenica, in una fascia dedicata ai big della musica, la cosiddetta “legend slots“. Insieme a lui i Faces che lo accompagneranno nella prima parte dell’esibizione, mentre successivamente Rod delizierà il pubblico con alcuni brani da solista. Nonostante abbia raggiunto gli 80 anni, l’artista di Maggie May continua a riscuotere un grande successo da parte del pubblico e conta in totale una vendita di oltre 120 milioni di dischi, uno fra i record più alti per le rockstar del mondo contemporaneo. Poco tempo fa, ha venduto per cento milioni di dollari tutto il suo catalogo musicale cedendo diritti e musica ad una società emergente, l’Iconic Artists Group.