Rodi incendio fuori controllo, 30mila evacuati/ Video: turisti in fuga anche via mare

Un maxi incendio sta distruggendo l’isola di Rodi. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco, oltre 200 con 39 mezzi, impegnati in prima linea contro le alte temperature e i forti venti. Stando a quanto riportato dai media greci, le autorità hanno evacuato 30mila persone, di cui duemila sono state trasportate via nave al largo delle spiagge. Altre sono riuscite a lasciare le aree minacciate dalle fiamme con altri mezzi disponibili. Turisti e residenti sono stati accolti in palestre, scuole e centri congressi dell’isola per trascorrere la notte.

Una vasta area di foresta è andata in fumo a causa dell’incendio, che ha coinvolto anche alberghi lussuosi, oltre a molte abitazioni. In particolare, le fiamme sono fuori controllo nelle località di Laermon e Lardos. Oggi all’alba si sono alzati in volo cinque elicotteri, due dei quali dell’aeronautica militare, e tre aerei: hanno iniziato a sganciare acqua. Invece, in giornata è previsto l’arrivo di un velivolo dei vigili del fuoco della Repubblica Ceca e due dalla Turchia. Ieri notte sono arrivati nuovi rinforzi a Rodi con due C-130 decollati da Elefsina.

INCENDIO RODI: VENTO OSTACOLA I SOCCORSI

In Rete circolano i video dell’incendio a Rodi. La situazione è drammatica: le fiamme hanno bruciato per quasi una settimana sull’isola. Ad esempio, a Kiotari i residenti stanno cercando di aiutare a spegnere le fiamme con gli estintori. Stando al bollettino meteo, oggi nelle aree continentali le temperature dovrebbero supereranno i 40 gradi: 43 gradi nel centro del Paese, 44 nel Peloponneso e 45 nella regione di Tessaglia. La Grecia, infatti, è colpita da un lungo periodo di caldo estremo che rende difficile contenere le fiamme.

Il vento dovrebbe diventare più intenso dalle 12 alle 17, ma il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakoyiannis non esclude la possibilità che possa accadere prima. Gli incendi nella notte hanno raggiunto il villaggio di Laerma, dove hanno bruciato case e una chiesa, invece molti alberghi sono stati danneggiati dalle fiamme che in alcuni casi hanno raggiunto il mare. Le autorità hanno avvertito che la battaglia per contenere le fiamme, che sta infurando nel pieno dell’alta stagione turistica per Rodi, richiederà diversi giorni.

