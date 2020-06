Rodman scrive a Petagna/ Siparietto social, l’ex star NBA:”Mia figlia gioca a calcio”

Pubblicità

E’ sempre molo bello quando due universi sportivi come il basket NBA e il calcio della Serie A si incontrano: e certo è stato davvero divertente il siparietto sui social che ha visto protagonisti l’ex star del primo campionato di basket Dennis Rodman e il bomber della Spal (ma prossimo al trasferimento al Napoli) Andrea Petagna. Per la precisione in questi giorni è stata proprio l’ex ala grande dei Chicago Bulls a contattare su Instagram il bomber del campionato nostrano, scrivendo un messaggio colmo di ammirazione e pure dando spazio alla figlia, Trinity Rodman, calciatrice dal sicuro avvenire. Lo stesso Rodman ha infatti scritto a Petagna: “Ciao Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Andrea ‘il Bulldozer’, ma che vuol dire? Che segni tanti gol? Ho una cosa da dirti. Ho una piccola figlia, Trinity, è fortissima la numero uno al mondo e dovresti vederla! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi ‘Dennis avevi ragione’. Anche Trinity è un vero Bulldozer, una vera Rodman. Grande rispetto per te. Continua così!”.

PETAGNA RISPONDE A DENNIS RODMAN

Ovviamente in seguito non è mancata la bella risposta dello stesso Petagna, occorsa sempre sui social, dopo quanto scritto dallo stesso Dennis Rodman, personaggio quanto mai eclettico e unico nel suo genere anche lontano dal campo da basket. Il bomber biancazzurro ha infatti rimandato: “Grazie Dennis, sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto. Trinity, continua così”. Un incoraggiamento dunque nel finale anche per la figlia di Dennis Roma, Trinity che pare essere già una piccola star nel mondo del calcio statunitense (dove come è noto il movimento femminile è certo piò sviluppato). Trinity Rodman infatti, nata nel 1991, nel gennaio del 2020 ha infatti firmato per le Cougars Women’s Soccer team dell’Università di Washington e già ha meritato la convocazione per la nazionale Under 20 degli Stati Uniti: molto presto dunque sentiremo pure parlare di lei.





