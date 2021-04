Rodolfo Laganà: “Fatto il vaccino, tutto ok”/ Rosanna Lambertucci: “Basta fake news”

Storie Italiane ha chiacchierato brevemente con l’attore Rodolfo Laganà e con la nota conduttrice Rosanna Lambertucci nel finale della puntata odierna. Eleonora Daniele ha chiesto in particolare se i due si fossero vaccinati, e il 64enne attore romano ha spiegato: “Sto bene, grazie a Dio non ho avuto alcuno sfratto (riferendosi ad un servizio precedente circa una serie di famiglie di Foggia in mezzo ad una strada ndr), ho fatto il vaccino e non ho avuto alcun effetto collaterale”.

Quindi Rodolfo Laganà ha lanciato un appello: “Dobbiamo vaccinarci perchè dobbiamo ricominciare a vivere, dobbiamo ricominciare a fare teatro ad andare al cinema, ad andare alle feste”. L’interprete conclude: “E’ l’unico modo che abbiamo, non lo dico io ma ce lo dicono da tempo gli esperti, per tornare a vivere quindi dobbiamo vaccinarci”.

RODOLFO LAGANA’ E ROSANNA LAMBERTUCCI: “VACCINATI CONTRO IL COVID”

In studio, come anticipato sopra, anche Rosanna Lambertucci, che come Laganà si è sottoposta negli scorsi giorni al vaccino anti-covid: “Mi sono vaccinata lunedì scorso con Astrazeneca (vaccino che recentemente ha cambiato nome in Vaxzevira ndr) io so che molti si sono tirati indietro per timore di questo vaccino, invece io mi sono vaccinata senza problemi, perchè mi fido della scienza”. Quindi Rosanna Lambertucci ha aggiunto: “Sono convinta che non ci farebbero fare nulla se fosse nocivo. Non ho avuto alcun effetto collaterale – ha precisato – smettiamola con questo tam tam mediatico, la gente non ne può più di questa disinformazione, di quello che si continua a scrivere, dobbiamo smetterla perchè altrimenti…”. La conduttrice ha specificato: “Non ho avuto alcun effetto, anche se mi tocco non sento proprio nulla, nessun dolore”.

