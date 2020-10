Rodolfo Laganà, padre Filippo/ “Vivo con la sclerosi multipla, sto capendo…”

Rodolfo Laganà, attore e comico italiano, convive da diversi anni con la malattia. Laganà, alcuni anni fa, ha annunciato di combattere contro la sclerosi multipla, una malattia che inizialmente ha fatto fatica ad accettare. In un’intervista rilasciata nel 2016 a Verissimo, l’attore ha parlato della sua malattia e dei problemi che deve affrontare ogni giorno per poter continuare ad avere una vita normale. «Inizialmente non ho reagito molto bene, ho fatto un grande errore, mi sono chiuso. E’ una cosa che rischia di portarti in uno stato depressivo, ma invece io ho continuato a fare il mio mestiere, vivendolo con serenità», aveva raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. Con il tempo, Rodolfo Laganà è riuscito ad accettare la malattia andando avanti con la sua vita e continuando a portare la sua ironia sul palco.

Rodolfo Laganà: “Devi cercare di capire e affrontare la malattia”

Dopo un primo momento di smarrimento, Rodolfo Laganà è riuscito a trovare la forza per reagire e continuare a condurre normalmente la sua vita. Ai microfoni di Verissimo, inoltre, ha lanciato un messaggio a tutte le persone che, ogni giorno, devono fare i conti con la malattia. «Se hai una malattia devi cercare di capirla ed affrontarla serenamente. Io sto vivendo con la mia malattia, la sclerosi multipla, dalla quale sto capendo molte cose, sto imparando ad avere più rispetto per gli altri, per la mia famiglia. La malattia può insegnarti tanti valori in più e tira fuori quella parte di te che non sospettavi di avere. Non è che sono contento, ma ci sto vivendo serenamente», ha aggiunto Rodolfo che ha trovato la sua forza anche nel figlio Filippo che ha subito un trapianto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA