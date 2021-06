Rodolfo Valentino e gli amori/ Il latin lover “gay per inclinazione e bisessuale”

Rodolfo Valentino e i suoi amori nella nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza“, il programma condotto da Cesare Bocci su Canale 5. Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del latin lover per eccellenza, personaggio leggendario che è scomparso giovanissimo. Grande amatore, uomo affascinante, Rodolfo era un uomo molto intelligente, ma dotato di una sensualità fuori dal comune. Parlando proprio di sé, l’attore disse: “le donne non sono innamorate di me, bensì dell’immagine che hanno di me sullo schermo, lo sono soltanto la tela su cui le donne dipingono i loro sogni” – aggiungendo – “un uomo dovrebbe avere il controllo della propria vita, ma per me succede l’esatto contrario”.

Non solo, il bel Valentino era anche un uomo dolce e romantico che parlando proprio degli occhi di una donna disse “si può anche andare in galera”. In realtà tanti sono i gossip sulla vita di questo uomo bellissimo come quelli su una presunta omosessualità o sicuramente bisessualità che l’avrebbe spinto anche ad accettare amori mercenari. Nella biografia “A dream of desire” di David Bret si legge: “Valentino era gay per inclinazione naturale e bisessuale per convenienza finanziaria”.

Rodolfo Valentino, la leggenda del latin lover

Un nome, una leggenda. Naturalmente parliamo di Rodolfo Valentino che in vita ha amato uomini e donne. Dal giornalista francese André Daven considerato la sua più grande passione all’attore Ramon Navarro. Tra le sue mancate conquiste maschili però c’è Carlos Gardel, il grande cantante argentino, su cui disse “la cosa che più vorrei al mondo è far l’amore con quell’uomo”. Non solo uomini nella vita di Valentino che nel 1919 si sposa con l’attrice Jean Archer, una unione in un certo senso fatta anche per consentire alla donna di vivere liberamente le sue “attività lesbiche”. L’omosessualità di Rodolfo Valentino trova conferma anche in alcune pagine del suo diario postumo in cui scrive: “un bellissimo uomo mi segue da un quarto d’ora e finalmente mi ferma davanti all’Opera. Mi sono recato a casa sua e mi ha baciato con frenesia già sulle scale (…), io ero come scatenato. Abbiamo fatto l’amore come due tigri fino all’alba. Così mi sono vendicato di Natascha”. Tra le sue conquiste femminili però ci sono anche le ballerine Bonnie Glass e Joan Sawyer fino a Natascia Rambova, la sua seconda moglie descritta come perfida, stravagante, bellissima, straviziata e insopportabile. Un unione che termina dopo quattro anni di matrimonio con Natascia Rambova che lo umilia descrivendolo come “un impotente, una cocotte imbellettata”.

