Rodrigo Alves, Mutanti/ Ken umano assente all’Eurovision, ma stasera a Ciao Darwin

Rodrigo Alves torna in Italia per partecipare alla nuova sfida di Ciao Darwin – Terre Desolate. Il ken umano sarà al timone della squadra dei Mutanti, che sfiderà la formazione avversaria degli Umani. Da pochi giorni, Alves ha esordito sulle principali piattaforme musicali con il singolo “Plastic world”, nato dalla sua collaborazione con il chirurgo Giacomo Urtis e considerato la risposta al celebre brano dal titolo Barbie Girl, degli Aqua. Assieme a loro, per la realizzazione del singolo, anche i BBX, band italiana che ha da poco pubblicato il primo singolo “Resti o no”. A sole poche ore dalla sua pubblicazione, si legge inoltre in un articolo del “Daily Mail”, “Plastic World” ha raggiunto la vetta delle principali classifiche in Italia e a Dubai; per l’occasione, il ken umano ha espresso gratitudine sui social, condividendo un breve post con chi ha reso possibile il suo successo: “Grazie a tutti quelli che hanno scaricato la mia canzone, Vi amo tutti”.

Rodrigo Alves assente all’Eurovision 2019: ecco perché

Lo scorso 12 maggio Rodrigo Alves ha presentato a Roma il suo singolo “Plastic world” cantando in coppia con Giacomo Urtis. Ma il ken umano, oggi 35 enne, avrebbe dovuto esibirsi anche sul palco dell’Eurovision, al quale ha dovuto rinunciare a causa di alcune restrizioni di volo. “Tutto accade per una ragione, è un peccato che non potrei essere in #israel #telaviv per l’apertura di #eurovision 2019 a causa delle restrizioni di viaggio dopo aver visitato alcuni paesi in Medio Oriente. Auguro la migliore fortuna ai miei preferiti per la competizione di quest’anno”, si legge sul profilo ufficiale di Alves. Di tutto ciò si è recentemente occupato anche il Daily Mail, che ha dedicato un articolo alla disavventura e alla conseguente esibizione a Roma. Nei giorni precedenti, Alves è stato inoltre pizzicato a Milano, dove si è fatto notare per i suoi bagagli e la tuta rigorosamente a marchio Gucci.

“Non mi pento” e stasera è a Ciao Darwin

Rodrigo Alves, questa sera Capitano della squadra dei Mutanti di Ciao Darwin – Terre desolate, è da sempre al centro degli attacchi mediatici a causa delle numerose operazioni che hanno stravolto i suoi lineamenti; e anche se per essere un ken umano ha dovuto sopportare dolore e fatica, la star dei reality non si pente di nulla: “Non voglio essere un esempio di chirurgia plastica perché è un rischio e ho avuto tantissimi interventi chirurgici per riparare le mie infezioni”, spiega Alves in un post su Instagram. “Ma non regredisco sulle mie decisioni – ha aggiunto nel post – perché non posso tornare indietro e cambiarlo. Devo essere forte – ha concluso infine il ken umano – ed essere positivo e scoprire chi sono”. Ma c’è qualcuno che sta seguendo il suo esempio: l’ex vincitore di Australia’s got Talent, Jack Vidgen, negli ultimi otto anni ha modificato il suo aspetto per somigliare a una bambola umana. Solo un lavoro accurato di make up, come conferma il suo entourage?



