Rodrigo Alves/ Il Ken Umano: “Metto un palloncino nello stomaco per perdere 20 chili”

Basta chirurgia? No, nemmeno per sogno. Rodrigo Alves, ovvero il Ken Umano, è pronto a tornare sotto i ferri. Stavolta l’obiettivo dell’ex gieffino è quello di perdere 20 chili. Come? Inserendo un palloncino gastrico nello stomaco. Rodrigo lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo che Barbara d’Urso mostra in anteprima nel promo della sua puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 18 ottobre. “Mi faccio infilare un palloncino nello stomaco per perdere i 20 chili di troppo” è il titolo, virgolettato, dell’articolo in questione e che palesa la volontà del Ken umano di sottoporsi ancora una volta ad intervento chirurgico, e anche molto delicato, per migliorare il suo aspetto.

Rodrigo Alves, nuova operazione per il Ken Umano?

Una decisione che fa storcere il naso a molti, e non solo perché si tratta dell’ennesimo intervento per Rodrigo Alves. Il Ken umano, solo poche settimane fa, aveva infatti annunciato di voler mettere fine alle operazioni: “Voglio tornare come prima, volevo essere perfetto, ma è noiosissimo” ha ammesso appunto Rodrigo, per poi aggiungere “Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi, io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono… Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”. Parole che cozzano del tutto, dunque, con la volontà palesata adesso di dimagrire.

