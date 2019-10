RODRIGO ALVES/ Roger Garth attacca il Ken umano: “Non sei più tu, Area 51”

Rodrigo Alves si è detto pentito del suo aspetto, eppure si presenta nello studio di Pomeriggio 5 più sfavillante che mai. Capelli più lunghi, completo per nulla sobrio, occhi gialli, Rodrigo ammette però di non essere mai stato felice: “Io volevo essere perfetto, oggi all’età di 36 anni ho capito che la perfezione non esiste!” In collegamento, Roger Garth non risparmia le sue pungenti battute ai danni di Rodrigo. “Ma tu non sei più Rodrigo, non sei più tu, sei un’altra persona!” Quando Barbara d’Urso sottolinea i suoi occhi “gialli naturali”, Garth torna a punzecchiate “Si, Area 51!” Critiche a parte, Rodrigo ammette di voler tornare ad essere davvero come prima, soprattutto a causa di alcuni problemi fisici riscontrati negli ultimi mesi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rodrigo Alves torna a Pomeriggio 5

Rodrigo Alves, dopo esser diventato il “Ken umano“, dice basta. Basta a interventi estetici, basta a diete forzate e ritocchini. Alves, dopo 22 liposuzioni e decine di interventi al volto e al corpo, ha preso una drastica decisione: quella di tornare ad essere come prima di tutto questo. Lo ha ammesso in un’intervista rilasciata al Daily Mail, motivando il perché di una decisione così inaspettata. “Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi, io ho 36 anni e non voglio più essere magro. – ha ammesso il Ken umano, costretto ad una dieta perenne proprio per le sue liposuzioni – Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono”. Rodrigo, che oggi sarà ospite a Pomeriggio 5 proprio per parlare di questa sua decisione, ha dichiarato di essere stanco del suo tenore di vita.

Rodrigo Alves davvero pronto a tornare come prima?

Il Ken umano ha infatti ammesso: “Negli ultimi sette anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente, ed oggi mi rendo conti che, nonostante i miei sforzi e il mio corretto stile di vita che ho sempre avuto, non sono mai stato completamente felice.”. Parlando poi del suo aumento di peso ha detto, Rodrigo Alves ha aggiunto: “Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”. Insomma, le parole del Ken umano sembrano essere chiare e, soprattutto, decise: Rodrigo è pronto a fare importanti passi indietro e oggi, a Pomeriggio 5, ne darà prova tangibile.



