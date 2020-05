Rodrigo Alves, Ken Umano/ A Ciao Darwin 8 quando non era ancora Barbie

Pubblicità

Rodrigo Alves, il Ken Umano, ha sempre fatto discutere per il suo aspetto. Soprattutto quando alcuni mesi fa ha deciso di iniziare il percorso di trasformazione per diventare una ‘Barbie’. Di operazioni nella sua vita ne ha fatte tante e sembra che ora abbia trovato la sua dimensione, grazie a sembianze femminili che sta definendo con diversi interventi. Anche per questo è stato scelto per la squadra dei Mutanti, in sfida contro gli Umani in una puntata di Ciao Darwin 8 che verrà trasmessa in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 16 maggio 2020. Durante la fase del Dibattito, Rodry ha spiegato perchè i Mutanti sarebbero migliori degli Umani. “Siamo belli e felici”, ha sottolineato, “truccati”. Incalzata dal conduttore, Rodry ha evidenziato che i Mutanti sono liberi e che la chirurgia estetica può aiutare chiunque ad essere felice. Come canzone di battaglia, il suo team ha scelto Splendido Splendente di Donatella Rettore. La guida della squadra è ritornata poi al centro della scena durante il defilè, quando ha esibito il suo outfit per la serata in Disco. Ovviamente i pantaloni argentati non potevano mancare. Clicca qui per guardare il video di Rodrigo Alves.

Pubblicità

Rodrigo Alves: da Ken Umano a Barbie

Rodrigo Alves, conosciuto come Ken Umano e poi come Barbie, è stata lontana dai social per qualche tempo, ma sembra che la pausa sia finita. “La bellezza è come ti senti dentro e si riflette nei tuoi occhi”, scrive nell’ultimo post su Instagram, “non è qualcosa di fisico“. Come specifica negli hashtag, Rodry ha scelto di indossare in questo caso delle lenti a contatto dipinte a mano e che sponsorizza. Clicca qui per guardare la foto di Rodrigo Alves. Non sappiamo per quale motivo Rodry abbia scelto la strada del silenzio nelle ultime settimane, quasi due per la precisione. Non è escluso che c’entri qualcosa la sua possibile lite con Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. Dagospia infatti ha rivelato che fra Urtis e Rodry ci sarebbe stata una lite furibonda, forse dovuta alla scelta del medico di puntare alla chirurgia per diventare un ermafrodita. “Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone“, ha dichiarato Urtis poco tempo fa a Roberto D’Agostino. Parole dure che fanno pensare ad un possibile riferimento ad Alves.

Foto, la sua trasformazione in Barbie





© RIPRODUZIONE RISERVATA