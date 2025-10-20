I risultati del ballottaggio Elezioni Bolivia 2025 segnano la fine di 20 anni del socialismo di Morales: Paz eletto Presidente, Quiroga evita caos sociale

LA VITTORIA IN “PAZ” PER IL FUTURO DELLA BOLIVIA: I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO, QUIROGA AMMETTE LA SCONFITTA E PLACA GLI ANIMI

Sarò Rodrigo Paz il primo Presidente della Bolivia che negli ultimi 20 anni non appartiene al partito socialista di Evo Morales: dopo un primo turno che già aveva visto la debacle della sinistra (mancando il ballottaggio), i risultati delle Elezioni Bolivia 2025 consegnano la repubblica sudamericana al Centrodestra di Rodrigo Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico e trionfatore al secondo turno con il 54,5% delle preferenze contro il 45,4% dello sfidante Jorge Quiroga (ex Presidente, leader della destra Libertà e Democrazia).

DIARIO VENEZUELA/ Ledezema (ex Sindaco di Caracas): così Machado cambierà il Paese

In una sfida tutta spostata a destra, la Bolivia propende per l’ala più moderata che comunque mantiene una netta distanza dalle istanze socialiste e peroniste degli ex “caudilli” Morales e Arce: già deputato, senatore e sindaco di Tarija, figlio dell’ex Presidente Jaime Paz Zamora, il nuovo leader boliviano riesce a conquistare la base operaia e lavoratrice confermando il già enorme exploit del primo turno svoltosi appena dopo Ferragosto.

DIARIO VENEZUELA/ Quel Nobel a Machado scomodo (anche) per la sinistra italiana

Il mandato del neo Presidente eletto Rodrigo Paz inizierà il prossimo 8 novembre 2025 e durerà fino al 2030, con la sconfitta riconosciuta dallo stesso Quiroga che ha chiamato l’avversario dopo i risultati del ballottaggio fermando sul nascere le proteste per presunti brogli: «mi sono congratulato con lui, ora non dobbiamo esacerbare i problemi delle persone, serve un atteggiamento maturo», ha detto il leader di Libre mentre la piazza protestava contro la vittoria di del PCD di Paz.

SI CHIUDE ANCHE L’ERA MORALES: IN CRISI IL SOCIALISMO LATINO?

Dopo 19 ininterrotti anni di “regno” del Movimento per il Socialismo, la Bolivia vira a destra, o meglio, verso un Centrodestra di ispirazione cristiana che negli ultimi anni ha saputo parlare alla pancia della gente senza fomentare “rivoluzioni” o colpi di Stato. «In difesa della democrazia, il popolo unito ha scelto per il rinnovamento»: così il primo discorso del Presidente eletto Rodrigo Paz, che succede all’uscente Arce ma soprattutto al recente passato della Bolivia a completa trazione socialista.

DIARIO COLOMBIA/ Le ultime sparate di Petro che esaltano la sinistra radical-chic

I risultati di questo ventennio sono davanti agli occhi della comunità internazionale, e ora Paz intende svoltare riaprendo il Paese al mercato e al mondo globale, in primis con gli USA che hanno sostenuto la candidatura del Partito Cristiano Democratico: «dopo due decenni di socialismo ora la Bolivia è pronta a riaprirsi al mondo», ha aggiunto un esultante Paz nel suo discorso post-risultati dalla capitale Sucre.

Investimenti, imprese e soprattutto «capitalismo per tutti, non solo per pochi» promette il Presidente che ha passato in rassegna migliaia di comuni in questa lunghissima campagna elettorale assieme al prossimo vicepresidente in pectore, l’ex poliziotto Edman Lara che nel suo denunciare la corruzione delle forze di Polizia ha guadagnato consensi sulla base operaia e i giovani. Lo stesso “capitan Lara” dopo le Elezioni ha ringraziato Paz e il popolo boliviano: «È tempo di fratellanza e riconciliazione, ho creduto in Dio e lasciato tutto alla sua volontà».

Dalla Bolivia alle speranze in Venezuela con la Nobel per la Pace Machado, dall’Argentina di Milei fino alla pressione di Trump contro le sparate del Presidente Petro in Colombia: si avvia una stagione complessa per il socialismo sudamericano, quasi fosse giunto al capolinea dopo decenni di dominio incontrastato e risultati – per popoli ed economia – tutt’altro che esaltanti.