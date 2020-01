Rodriguez al Napoli?/ Calciomercato news: proposto il prestito. Il Milan dice No

Con il probabile addio di Ghoulam in questa finestra di calciomercato di gennaio, ecco che la dirigenza dei campani è all’opera per trovare un degno sostituto del difensore e avrebbe in tal senso già messo nel mirino il giocatore del Milan Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è stato certo uno punti di riferimento della difesa del diavolo nelle ultime stagioni, ma quest’anno, complice qualche acciacco, lo stesso Rodriguez è ben sceso nelle gerarchie di Mister Pioli e certo potrebbe venir ceduto in questa sessione di contrattazione. Resta però solo da capire come la trattativa tra le due società possa essere imbastita: i rossoneri certi vogliono massimizzare ogni cessione e certo al momento la valutazione di cartellino dello svizzero è di almeno 10 milioni di euro (ma ne sono stati spesi 15 più bonus per strapparlo al Wolfsburg nel 2017).

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NEGATO IL PRESTITO

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal quotidiano Tuttosport, pare proprio che il Napoli per Rodriguez si sia già esposto, mettendo sul tavolo di trattativa l’ipotesi del prestito. La richiesta è però stata subito rinviata al mittente dalla controparte del diavolo, che invece pare disposta a fare a meno del difensore rossocrociato solo a titolo definitivo. Sarà però complicato imbastire la trattativa, visto che il Milan non vuole andare in minusvalenza, ma il profilo di Ricardo Rodriguez si è indebolito sul mercato.

