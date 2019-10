Rodwell alla Roma?/ Calciomercato, lo svincolato ieri all’Olimpico, piace Buchel

Nonostante la sessione di calciomercato invernale disti ancora due mesi e mezzo, la Roma pensa già a rafforzarsi, e nel mirino dei capitolini vi sarebbe Jack Rodwell. Obiettivo della dirigenza giallorossa, come sottolineato stamane dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, provare a pescare dal mercato degli svincolati per regalare al tecnico Fonseca un centrocampista in più alla luce dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa della Lupa nelle ultime settimane. Secondo la Rosa, quindi, il prescelto sarebbe proprio il 28enne ex centrocampista del Manchester City, che durante la passata stagione ha giocato in Championship (l’equivalente britannico della nostra Serie B), segnando un gol in ventuno partite disputate. Nella giornata di ieri il giocatore era a Roma, allo stadio per la sfida di Europa League contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach (gara terminata 1 a 1 per la cronaca), e pare che piaccia molto al direttore sportivo Petrachi.

PIACE ANCHE ALL’EX EMPOLI BUCHEL

Prima di un’eventuale firma su un contratto, bisognerà però attendere i controlli clinici nonché i vari test fisici, visto che la Roma necessita di un calciatore che sia pronto pressoché nell’immediato, e portarsi in casa un altro acciaccato avrebbe ben poco senso e sarebbe solo deleterio per le casse e l’umore. Altro nome caldo sempre sul fronte svincolati è quello di Marcel Buchel, 28enne come Rodwell, vecchia conoscenza del campionato italiano avendo giocato fra le fila dell’Hellas Verona, del Bologna, nonché dell’Empoli durante la passata stagione (senza però mai mettere piede in campo). Non è da escludere che anche il 28enne della nazionale del Liechtenstein venga sottoposto a dei test fisici, da cui si capirà se sarà pronto o meno. La Roma prenderà quindi la sua decisione in attesa che rientrino i primi infortunati, leggasi Diawara, “fit” fra un paio di settimane, nonché il gioiello Pellegrini, che invece dovrebbe necessitare di qualche giorno in più. Anno finito invece per Cristante che si rivedrà solo nel 2020.

