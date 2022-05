Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi 2022?/ Come sta dopo l’infortunio

Roger Balduino verso l’abbandono dell’Isola dei Famosi 2022?

Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi 2022 dopo l’infortunio che ha subito nel corso della prova contro Clemente Russo affrontata durante la sedicesima puntata del reality show? Durante la prova, Roger si è accasciato spaventando il pubblico e tutta la produzione del reality. “Roger non riesce a parlare“, ha detto Alvin ad Ilary Blasi collegata dallo studio di Milano. Un problema alla caviglia che ha provocato un fortissimo dolore al naufrago che è stato immediatamente soccorso dai medici.

ROGER, INCIDENTE IN DIRETTA ALL'ISOLA/ Come sta? In dubbio il ritorno in Playa ma...

“Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”, ha poi spiegato Alvin dopo il trasporto di Roger in clinica, ma come sta oggi il naufrago?

Estefania vs Roger: amore finto? "Bugiardo!”/ Lui: “stavi con me per strategia”

Roger Balduino, ecco come sta dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi 2022

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Roger Balduino si fermano alle informazioni fornite da Alvin nel corso della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Nessun nuovo aggiornamento sulle condizioni del naufrago di cui si saprà qualcosa in più nel corso della prossima puntata in onda lunedì 16 maggio. Tuttavia, la permanenza di Roger in Honduras potrebbe essere a rischio. Tutto dipenderà dalle condizioni della caviglia e dai tempi di recupero.

Se l’infortunio si rivelerà più grave del previsto non è da escludere un abbandono com’è accaduto nelle edizioni precedenti. Andrà davvero così o Roger deciderà di restare come fece, durante la prima edizione, Giada De Blanck che concluse la propria esperienza sull’isola nonostante un infortunio al piede?

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA