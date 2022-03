Roger Balduino, chi è il concorrente Isola dei Famosi 2022/ Il sexy modello ha la fidanzata o è single?

Roger Balduino, Isola dei Famosi 2022: grande possibilità

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 sarà presente anche Roger Balduino, il famoso modello già pronto a volare in Honduras per godersi una bella avventura tropicale. Roger è un ragazzo affascinante, con una buona prestanza fisica e un dolce carattere. Ama fare qualsiasi tipo di sport, in particolare il surf che pratica spesso durante i suoi viaggi in posti paradisiaci. Nel suo profilo, grazie alle foto che posta, possiamo notare il suo fisico mozzafiato che ci farà sospirare anche durante la sua partecipazione all’isola. Non è ancora famoso in televisione e al cinema, ma una volta arrivato in Honduras per l’Isola dei Famosi 2022, Roger farà sicuramente strage di cuori tra le sue fans italiane! Vediamo come affronterà quest’avventura il bellissimo modello brasiliano!

Chi è Roger Balduino?

Roger Balduino è un modello brasiliano classe 1992, che sin da adolescente ha lavorato nel mondo della moda, con delle campagne e pubblicità di fama internazionale. In questo modo è diventato molto famoso anche in Italia, dove si è trasferito per lavoro nella città di Milano dove la sua vita è cambiata totalmente. La sua carriera ha avuto una grande svolta nel momento in cui è stato scelto come nuovo concorrente per il programma dell’Isola dei famosi. Roger è molto riservato, infatti poco si sa della sua vita privata, infatti non si sa se sia o meno fidanzato o abbia qualche flirt in corso, magari lo scopriremo durante la sua permanenza sull’isola.

Roger Balduino: la sua immagine social

Nei social Roger appare spesso con la sua famiglia, la madre e il fratello minore sono stati più volte protagonisti delle foto inserite sui suoi profili, dove si può notare il forte legame tra loro. Grazie al suo lavoro di modello, Roger viaggia tantissimo in tutto il mondo visitando luoghi bellissimi, dove ha anche avuto la possibilità di conoscere delle persone di rilievo. Il bel naufrago conosce infatti colleghi famosi, come Naomi Campbell, la top model più famosa e amata di sempre.











