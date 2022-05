Roger Balduino, confronto con l’ex Beatriz Marino/ “Non torneremo insieme”, ma lei…

A L’Isola dei Famosi c’è spazio anche per l’amore, come quello sbocciato tra Roger Balduino ed Estefania. Il rapporto tra i due ragazzi, cominciato fin dai primi giorni del programma, prosegue alla grande: anche da quando non sono più una coppia di gioco, i due sono molto affiatati e passano la maggior parte del tempo insieme. Il loro legame, però, non è andato giù a Beatriz Marino, la ex fidanzata del concorrente brasiliano. Secondo la ragazza, infatti, il loro amore non è ancora finito e proprio per questo motivo pensa che il legame che il naufrago ha creato con Estefania non sia realistico e sincero.

Proprio nella dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, Beatriz è pronta a sbarcare in Palapa. La ex fidanzata del modello vuole guardare in faccia Roger per sentirsi dire – sta volta a quattr’occhi – che il loro rapporto per lui è davvero finito. Non sono bastati, dunque, i tentativi del giovane di dire alla ragazza che tra loro non c’è più nulla. La brasiliana ha colto la palla al balzo e quando Ilary le ha chiesto se volesse volare in Honduras per un confronto faccia a faccia con l’ex: ha detto immediatamente di sì.

Beatriz Marino, la lettera a Roger Balduino

Beatriz Marino, dopo aver più volte parlato con Roger Balduino durante i collegamenti a L’Isola dei Famosi, ha scelto di volare in Honduras per un confronto definitivo. La ragazza insiste sul fatto che tra loro ci fosse ancora qualcosa prima che lui partisse per l’Isola e che avesse intenzione di vederla per chiarire una volta uscito dal programma. Più volte, in collegamento dallo studio, ha dichiarato: “Tra noi la storia non è finita. Ci sentivamo e dovevamo chiarire”. Roger insiste che non è così e commenta che per lui non c’è più niente con la sua ex. Nella scorsa puntata, la ragazza ha scritto una lunga lettera al brasiliano, per confermare che per lei, dopo il suo comportamento, è tutto finito. Nonostante questo, sbarcherà in Honduras.

Nella lettera, Beatriz Marino ha scritto: “Ciao Roger, sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuto a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insime, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo S. Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia”.











