Roger Balduino, confronto con l’ex fidanzata all’Isola?/ “Le ha detto di amarla prima di partire”

Roger Balduino, confronto con l’ex fidanzata in diretta all’Isola dei Famosi?

Sono trascorse soltanto poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022, eppure è già nata la prima storia d’amore. Il bel Roger Balduino e l’affascinante Estefania Bernal hanno subito sviluppato un feeling che si è tramutato in un’attrazione fisica e nell’inizio di un sentimento. D’altronde, entrambi sono arrivati single in Honduras, o almeno è questo quello che hanno detto. Il dubbio però oggi sorge su Roger che, secondo indiscrezioni delle ultime ore, avrebbe invece qualcuno fuori ad attenderlo.

Stando a quanto fa sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, fuori ci sarebbe una ragazza alla quale Roger avrebbe detto, prima di partire per l’Isola dei Famosi, di amarla. Ma di chi si tratta?

Chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino?

Si tratterebbe di un’ex fidanzata di Roger Balduino, con la quale, dunque, non sarebbe proprio finita. La Marzano, anzi, annuncia che questa sera la ragazza sarà in studio per avere un confronto con il modello. “Questa sera all’Isola dei Famosi confronto tra Roger e la sua ex alla quale prima di entrare ha detto TI AMO. – si legge nel post della Marzano, che poi aggiunge – A me lui non convince proprio e neanche Jovana…” Un’indiscrezione che, al momento, non trova conferma nelle anticipazioni ufficiali della diretta dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera, 14 aprile, su Canale 5. Probabilmente una chicca che Ilary Blasi vuole tenersi nascosta fino alla puntata, per avere un forte impatto sorpresa. Chissà come reagirà Roger, qualora l’anticipazione fosse confermata…

