Roger Balduino, dichiarazione d’amore a Estefania Bernal/ “L’alba è bella come te…”

Roger Balduino corteggia Estefania Bernal: “Sei bella come…”

Roger Balduino dà il buongiorno a Estefania Bernal. All’Isola dei Famosi, il risveglio è sempre più dolce. Estefania Bernal lo saluta amorevolmente: “Buongiorno amore”. Roger Balduino le risponde con un buongiorno e Estefania poi gli chiede: “Ma sei andato a vedere l’alba?”. Roger esclama: “Bella come te”. Un siparietto che è stato molto commentato sui social. Sembra strano che in poco tempo sia nato questo amore tra i due. C’è chi mormora che si tratti di una strategia: “Non mi convincono … tutta strategia, la coppietta cerca consensi. Forza Lory!!!”, scrive qualcuno su Instagram. C’è chi invece è convinto che lei stia usando Roger per una questione di visibilità mentendo sul fatto di essere interessata a lui: “Lui sembra veramente interessato lei sembra molto finta ….”.

Proprio ieri Antonio Zequila, eliminato dall’Isola dei Famosi, aveva spiegato a Pomeriggio Cinque che la storia tra Estefania e Roger è falsa. A suo dire, sembrerebbe infatti che Estefania sia interessata a Jeremias Rodriguez. Antonio avrebbe infatti rivelato che sarebbe stata la stessa Estefania a confidarglielo. Nelle scorse settimane era girata l’indiscrezione secondo la quale Roger Balduino e Estefania Bernal avrebbero avuto un incontro in albergo ancora prima di partire per l’Isola dei Famosi. Sui social c’è chi pensa che la coppia sia frutto di una strategia da parte di entrambi e insinua il dubbio: “Per me avevano già deciso tutto in albergo ho quella sensazione li”, scrive un utente.

Roger Balduino e Estefania Bernal si sono scambiati un bacio in diretta durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Sui social si mormora che il loro flirt sia fake anche se la complicità tra i due appare evidente. Ilary Blasi ha mostrato una clip in cui Estefania e Roger fanno i piccioncini. La conduttrice ironizza: “Sei lento, devi metterci più mordente”. Così Balduino dà il bacio in bocca alla bionda. E sottolinea: “Devo baciarla così?”. L’evento non ha lasciato stupito il pubblico che attendeva quel gesto. Roger e Estefania stanno trascorrendo molto tempo assieme tanto che la Bernal aveva dichiarato: “Dobbiamo conoscerci meglio ma sono felice che tu sia qui”.

Pare quindi che a L’Isola dei Famosi si sia formata la prima coppia di questa edizione, fatta eccezione per quelle che già conosciamo. Nascerà qualcosa di più tra Roger Balduino ed Estefania Bernal? Anche dalla clip di questa mattina del risveglio mattutino possiamo notare come la complicità tra loro sia papabile. Pur avendo trascorso un periodo di tempo a distanza, Roger Balduino e Estefania Bernal potrebbero regalarci delle sorprese sempre che non ci si metta Edoardo Tavassi a rovinare tutto. Potrebbe finire per fare saltare la coppia visto che il fratello della Tavassi aveva puntato Estefania.











