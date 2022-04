Roger Balduino e Estefania Bernal, spunta il terzo incomodo/ La rivolta del web sulla coppia

Roger Balduino e Estefania Bernal, irrompe l’ex: “Devi cancellare…”

Tra Roger Balduino e Estefania Bernal spunta il terzo incomodo. Nel corso della serata di giovedì 14 aprile, Roger è al centro della discussione rispetto al triangolo con Estefania e Beatriz, l’ex fidanzata. A quanto pare infatti il legame con la modella ha sollevato alcuni dubbi sia tra le persone a casa sia tra i naufraghi. In studio, Ilary Blasi chiama in causa Beatriz per chiederle un parere sulla situazione. La ragazza è molto amareggiata dall’atteggiamento del modello con cui si vedeva fino a pochi giorni prima della sua partenza per l’Honduras. Vedere che, solo dopo poche settimane, Roger è già innamorato di un’altra la sconvolge e non sa più a cosa credere. La conduttrice chiama in causa i diretti interessati che smentiscono qualsiasi tipo di tattica e sostengono di aver già fatto dei progetti per il futuro. Ilary Blasi, non contenta, chiama il modello in zona nomination e gli chiede a bruciapelo se è innamorato di Estefania. Nonostante lui sia molto preso, non è innamorato di lei. La conduttrice comunica a Roger che in studio è presente una persona a cui lui è molto legato e che gli vuole parlare. Il ragazzo capisce subito che si tratta di Beatriz: i due si confrontano, ma iniziano subito a discutere poiché Roger afferma che la loro storia è finita da otto mesi e che son rimasti amici, mentre la ragazza dice il contrario e sostiene che si sono visti e sentiti fino a pochi giorni prima della partenza per l’Isola dei Famosi.

BEATRIZ, EX FIDANZATA ROGER BALDUINO "Estefania? Poi torni da me"/ "Dimenticami!"

Nel frattempo, Estefania e gli altri naufraghi assistono al confronto dalla Palapa e la modella appare visibilmente delusa dalle parole di Roger. Ilary chiede alla modella se vuole parlare con l’ex fidanzata di Roger, ma Estefania si nega, preferendo parlare solo con il modello. Al di là di Beatriz, anche altri compagni, come Jeremias dubitano della storia d’amore tra i due modelli. L’argentino infatti sostiene che Estefania si sia avvicinata solo per un tattica di gioco e non per un reale interesse. Invece Blind o Nicolas sostengono di credere all’amore dei due giovani e di ritenerli sinceri. Durante le nomination, Roger ed Estefania danno il loro voto a Licia per volere di Roger. Il modello vuole infatti vendicarsi delle critiche ricevute dall’attrice durante la clip di presentazione. Inoltre, nonostante l’attrice sia in gioco da pochi giorni, il modello non ha una buona opinione di lei poiché la ritiene falsa e poco trasparente verso i compagni. Roger ed Estefania ricevono il voto da Jeremias, che accusa Estefania di aver mentito rispetto allo scontro che lui ha avuto con Guendalina e da Nick, che ricambia una vecchia Nomination. La coppia formata da Estefania e Roger va quindi a rischio eliminazione contro Jeremias.

Roger Balduino sfila in coppia con Edoardo Tavassi/ Il siparietto diverte il web…

Roger Balduino sta prendendo in giro Estefania Bernal? Le reazioni del web

Sui social il comportamento di Roger Balduino non è stato affatto apprezzato. Nelle scorse settimane in molti avevano insinuato il dubbio che tra Roger e Estefania fosse tutto falso e che i due stessero insieme per strategia. Dopo la puntata di giovedì, su Twitter sono piovuti commenti negativi sulla coppia. Qualcuno ha definito Roger Balduino un buffone e un falso. C’è chi poi scrive: “Ho sempre sostenuto che questi due non mi convincevano. E’ una delusione Roger. Non mi è piaciuto per nulla quando stava zitto e rideva pure quando la sua ex diceva certe cose. E poi non ha detto di amare Estefania ma anzi ha detto gli piace ma di non essere innamorato che è una parolona”.

Roger Balduino/ Pronto a "scoppiarsi" da Estefania Bernal?

Roger Balduino potrebbe finire per scaricare Estefania Bernal ritornando con la sua ex. Roger Balduino sta giocando oppure no? Questa è la domanda che in molti si fanno. Roger sembra peccare di incoerenza e sembra voler tenere in piedi due storie, una sull’Isola dei Famosi e l’altra fuori il reality. Mai come ora le parole di Antonio Zequila risuonano vere. L’ex naufrago avevo accusato Roger di aver messo in piedi una storia falsa con Estefania che sarebbe interessata tra l’altro a Jeremias Rodriguez. Che Roger Balduino voglia copiare Alex Belli? Chissà se i due saranno in grado di portare avanti la stessa soap opera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA