Roger Balduino e il retroscena su Estefania Bernal/ “Un bacio di qua e di là e…”

Roger Balduino e la rivelazione hot su Estefania Bernal: “Qualcosa di caliente…”

Roger Balduino ha vuotato il sacco sul suo rapporto con Estefania Bernal. Il naufrago dell’Isola dei Famosi ha fato delle rivelazioni sconcertanti nel corso del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli. Roger ha abbandonato il reality per problemi medici che al momento sembrano però essere risolti. Ciò che ha fatto maggiormente scalpore sono state però alcune dichiarazioni in merito al rapporto con Estefania. Nei mesi scorsi si era vociferato che tra i due fosse scattata la passione prima della partenza per l’Honduras. Roger Balduino ha confermato questa indiscrezione: “Preferisco parlare quando ci sarà lei, qualcosa di intenso fuori dall’Isola si, nell’albergo, lei è un po’ furba, non solo io, un bacino di qua, uno di qua, una cosa più caliente, lì faceva un caldo, 40 gradi, di sera faceva ancora più caldo”.

Roger ha poi aggiunto che inizialmente tra lui e Estefania era iniziato tutto come un gioco. Poi però il naufrago si è reso conto di essersi innamorato di lei: “Ci siamo conosciuti già nel viaggio, però in albergo ci siamo avvicinati un po’ di più. Abbiamo fatto una strategia, un gioco per diventare una coppia vera, dopo un po’ mi sono innamorato di lei, era la persona più vicina a me”. Roger è però convinto che Estefania non fosse realmente interessata a lui: “Secondo me anche io piacevo a lei, però non come piaceva a me, non era innamorata”, ha dichiarato.

Roger Balduino e Beatriz, in che rapporti sono rimasti?

Roger Balduino non è tornato con la sua ex Beatriz. La ragazza era sbarcata all’Isola dei Famosi dopo aver dichiarato di avere ancora una storia con il modello prima che lui partisse per l’Isola. Roger però si era difeso smentendo le accuse. Nella trasmissione “Non succederà più” è tornato sull’argomento confidando di aver ricevuto un messaggio da parte della sua ex il giorno successivo al suo ritorno in Italia ma di non averla poi più sentita: “Mi ha scritto un giorno dopo che sono uscito per chiedere come stavo, io ho risposto sto bene, e dopo non ci siamo più sentiti e neanche visti”.

Roger Balduino apre alla possibilità di conoscere Estefania fuori dall’Isola dei Famosi. Il modello è infatti interessato a conoscerla appena lei farà rientro in Italia: “La voglio conoscere fuori, voglio vedere se è diversa, dopo che mi sono allontanato da lei ho visto che era un personaggio dentro l’isola, quando ero troppo vicino a lei io ero cieco, non vedevo quello che gli altri dicevano, dopo che mi sono allontanato ho iniziato a guardarla in modo diverso, lei fuori è un’altra persona”. Tra i concorrenti di questa edizione, Roger Balduino ha confidato di fare il tifo per Edoardo Tavassi che ha definito una persona buona. Il naufrago ha invece stroncato Lory Del Santo: “Non mi è piaciuta, andava a parlare di qua e di là, nelle orecchie delle persone”.











