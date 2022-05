Roger Balduino “Estefania o Beatriz? Ci devo pensare”/ Confuso a Isola dei Famosi: chi sceglierà?

Roger Balduino in crisi a L’Isola dei Famosi 2022: il modello diviso tra la ex Beatriz e la naufraga Estefania. Chi sceglierà? Durante l’ultima puntata del reality show di successo condotto da Ilary Blasi, il naufrago si è confrontato con la ex Beatriz arrivata in Honduras per un faccia a faccia. Roger non si è tirato indietro e ha ammesso: “è vero, ero innamorato di te, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme. Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”.

Alex Belli boccia il triangolo dell'Isola Roger-Estefania-Beatriz/ "Le copie non sono mai come gli originali"

“Non ti amo, ma mi piaci ancora” ha detto Roger alla ex fidanzata Beatriz facendo chiaramente intendere di essere ancora interessato a lei. Le sorprese poi non sono finite, visto che “interrogato” da Ilary Blasi su cosa provasse per Estefania, il naufrago ha confessato: “non sono innamorato di lei”.

Roger Balduino ha già dimenticato Estefania?/ “Beatriz ancora innamorata di me”

Roger Balduino: “non sono innamorato di Estefania”

Il confronto tra Roger Balduino e Beatriz a L’Isola dei Famosi 2022 ha incollato alla tv milioni di telespettatori incuriositi dal ménage à trois creatosi in Honduras. Beatriz dal canto suo ha detto di essere “molto arrabbiato” per il comportamento dell’ex che si è lasciato andare ad una rivelazione choc: “Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io. Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?”.

Roger senza pietà con Beatriz "Mai più insieme"/ "Mi hai preso in giro", ma poi...

Intanto in spiaggia i naufraghi hanno avvicinato Beatriz chiedendo spiegazioni sulla loro storia. “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello. Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita” – ha rivelato la ragazza. Roger, invece, è stato “interrogato” da Guendalina Tavassi che gli ha chiesto: “se ti dicessero di scegliere tra Beatriz ed Estefania, cosa faresti?”. Il modello ha sorpreso tutti dicendo: “ci devo pensare”. Cosa succederà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA