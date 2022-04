Roger Balduino ha avuto un flirt con Estefania Bernal?/ “Ci siamo incontrati in albergo…”

Roger Balduino ha avuto un flirt con Estefania Bernal? Le indiscrezioni

Roger Balduino avrebbe avuto un flirt con Estefania Bernal. Prima di partire per l’Isola dei Famosi, i due sarebbero stati a letto insieme. Una notte hot come confermato anche dalla stessa Deianira Marzano che aveva pubblicato nei giorni scorsi una storia su Instagram su Estefania e Roger. Secondo Deianira i due erano stati a letto insieme e non per giocare a carte. Parole che sono state condivise anche da Cloe, la migliore amica di Estefania. Cloe si è detta convinta che tra i due sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Estefania Bernal tradirà Roger Balduino con Alessandro Iannoni?/ La frecciatina della modella

Nelle scorse settimane, Roger Balduino aveva fatto una dedica romantica sulla spiaggia a Estefania e in molti si erano chiesti se ci fosse stato qualcosa tra loro prima della partenza. Il modello le ha scritto: “Ciao Estefania, mi manchi molto, ti sto aspettando qui nell’isola più bella del mondo”. Il gesto è stato apprezzatissimo da Estefania che ha potuto riabbracciarlo nella puntata del 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022. Ovviamente Ilary Blasi ha subito voluto indagare e ha chiesto ad Estefania se già conoscesse Roger Balduino. Estefania Bernal però ha tenuto a smentire queste voci: “Abbiamo fatto il viaggio insieme e ci siamo incontrati in quell’occasione. Mi è piaciuto molto, abbiamo legato tanto, era nella stanza accanto ma non è successo niente. Vi giuro che non è successo niente. Ancora non lo conosco bene ma mi piace tanto”.

Estefania Bernal e Roger Balduino/ È scoccata la scintilla a L'Isola dei Famosi 2022?

Roger Balduino vince la prova leader con Ilona Staller

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi ha visto Roger Balduino uscire vincitore dalla prova leader settimanale, una sfida fisicamente molto dura, tra le più celebri di tutte le edizioni del reality di Canale Cinque. Il momento finale del gioco ha visto rimanere in lizza per il titolo sia Jeremias Rodriguez che Roger, tuttavia quest’ultimo ha dimostrato maggiore resistenza e si è aggiudicato il titolo, divenendo leader insieme alla sua compagna d’avventura, la ex pornostar Cicciolina. La prova ha suscitato molte polemiche da parte del severissimo popolo del web che ha richiesto a gran voce la ripetizione della sfida per irregolarità: pare infatti che, mentre le pedane degli altri concorrenti si inclinassero progressivamente, la pedana d’appoggio del vincitore rimanesse ferma. In effetti, guardando il video della prova leader sembra proprio che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto.

Ilona Staller "Finalmente liberi dalla cintura di castità!"/ "Bellissima sensazione"

Il percorso di Roger Balduino all’Isola dei Famosi inizia a tingersi di rosa e di scintille, soprattutto da quando è stato ammesso a Playa Accopiada insieme a Ilona Staller, sua nuova compagna di avventura. La sua simpatia per la modella Estefania Bernal sembra ormai non essere più un segreto per nessuno dei compagni di avventura, tantomeno per i telespettatori affezionati. Si mormora che il feeling fosse nato prima dell’inizio della trasmissione, durante il lungo viaggio per l’Honduras. Quel che è certo è che i due rappresentino una coppia davvero interessante: lei, dal canto suo, è già riuscita ad impostare delle ottime relazioni con gli altri naufraghi, lui bellissimo e determinato ha ancora molte carte da scoprire. Cosa ci dobbiamo aspettare da Roger? Probabilmente la storia d’amore che terrà banco durante questa edizione. Estefania Bernal sembra molto determinata a raggiungere il suo obiettivo e Roger non ne sembra affatto dispiaciuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA