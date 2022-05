Roger Balduino ha già dimenticato Estefania?/ “Beatriz ancora innamorata di me”

Lo sbarco di Beatriz a L’Isola dei Famosi 2022 ha particolarmente destabilizzato Roger Balduino. Il modello del reality show di casa Mediaset, infatti, è stato letteralmente ammaliato da Estefania Bernal, collega delle passerelle, ex concorrente dell’Isola dopo l’eliminazione di lunedì. I due hanno iniziato a flirtare fin da subito, addirittura già nell’hotel prima che iniziasse il programma di Canale 5, e quando poi sono giunti nelle Honduras la loro liason è proseguita e si è concretizzata.

Roger senza pietà con Beatriz "Mai più insieme"/ "Mi hai preso in giro", ma poi...

Ma come detto sopra, lo sbarco in America dell’ex fidanzata del modello brasiliano sembrerebbe aver rimescolato le carte in tavola. Beatriz ha spiegato che Roger Balduino gli avrebbe dedicato parole molte importanti fino a poche ore prima di volare alL’Isola dei Famosi, e di conseguenza Ilary Blasi ha deciso di spedire la stessa ragazza a Cayo Cochinos, per provare a capire più da vicino come stessero le cose. Beatriz ha confermato quanto anticipato, ovvero, che fino a due mesi fa Roger le aveva confessato di amarla come non mai, con tanto di screen dei messaggi a testimonianza. “Sì ti ho amata come nessun’altra donna – ha confermato il modello lunedì sera – ed è vero anche che sarò sempre legato a te, però quando sono partito era single, non stavamo più insieme“.

Beatriz vs Estefania: faccia a faccia sull'Isola/ "Non sono pazza", "Chiamiamo Roger"

ROGER BALDUINO FRA BEATRIZ ED ESTEFANI: EDOARDO E NICOLAS VAPORIDIS INDAGANO

Subito dopo la puntata Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis hanno provato ad indagare sull’accaduto, chiedendo a Roger Balduino chi sceglierebbe fra appunto la sua ex ed Estefania Bernal, e lui ha replicato, un po’ a sorpresa: “Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io. Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?“.

Edoardo ha anche “intervistato” Beatriz, che ha spiegato: “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello. Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita“.

Beatriz Marino, ex fidanzata Roger Balduino/ "Sono arrabbiata non so cosa aspettarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA