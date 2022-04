Roger Balduino ha mentito sul figlio?/ “Endrick non è il figlio”, lo scoop di…

“Endrick non è il figlio biologico”, l’indiscrezione su Roger Balduino

Roger Balduino avrebbe mentito sul figlio. In queste ore sono emerse alcune indiscrezioni sul naufrago dell’Isola dei Famosi e sull’intricata vicenda che riguarda il figlio Endrick che potrebbe non essere suo figlio biologico. In una scorsa puntata del reality show, infatti, il protagonista ha avuto un crollo e ha fatto confessioni inedite. Il modello, però, potrebbe non aver detto tutta la verità in quanto il figlio potrebbe non essere suo biologicamente. Roger Balduino ha confessato di avere un figlio del quale non aveva potuto parlare prima per un patto stipulato con la famiglia. Le sue dichiarazioni però hanno sollevato diversi dubbi. Durante la puntata di oggi di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha mostrato la clip inerente lo sfogo di Roger all’Isola in cui aveva parlato del figlio. Dopo il filmato, è intervenuto il paparazzo Andrea Franco Alajmo il quale ha sollevato un dubbio parecchio importante.

Beatriz Marino concorrente dell'Isola dei Famosi 2022?/ Parte per Roger, ma...

Nello specifico, ha detto che le parole adoperate dal modello siano state alquanto contraddittorie al punto da aprire delle piste inedite. A suo avviso, infatti, il figlio di Roger potrebbe non essere suo biologicamente. Il paparazzo ha insinuato il dubbio dopo aver analizzato le dichiarazioni di Balduino che ha dipinto suo figlio come un ragazzo molto bello, anche se somiglia tutto a sua madre e davvero pochissimo a lui. Quando ha deciso che quello era suo figlio l’ha riconosciuto e gli ha dato il cognome. Gli ospiti in studio hanno dubitato che Roger Balduino potesse essere il padre biologico di Endrick.

Roger Balduino piange per il figlio Endrick/ "Sono lontano da lui, mi sento in colpa"

Roger Balduino conteso tra Estefania Bernal e Beatriz

Nella puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 21 aprile 2022, Roger Balduino ci ha emozionato parlando di suo figlio. Lunedì scorso il bambino ha compiuto 11 anni e il padre gli ha fatto gli auguri in diretta, poi nei giorni successivi, il modello ha di nuovo ricordato il ragazzino e si è emozionato. Alla richiesta di Ilary di raccontare qualcosa di Hendrick, il Balduino ha detto che all’inizio era molto spaventato di diventare padre, poi una volta che il bambino è nato si è innamorato di lui. All’inizio non è riuscito a godersi il figlio perchè si è dovuto allontanare da casa per andare a lavorare per permettergli di fare una vita dignitosa, quella che purtroppo non ha avuto lui dopo che il padre lo ha abbandonato. Ilary fa recapitare al modello una scatola con dentro un disegno del bambino che lo ritrae insieme a Roger mentre giocano a pallone per strada e una lettera dove il bambino incita il padre ad andare avanti e tornare vincitore.

Roger Balduino ha un nuovo segreto?/ Dopo l'ex e il figlio di 11 anni cosa nasconde?

In questo momento Roger è al centro del gossip, è conteso tra due donne: l’ex fidanzata Beatriz e l’attuale compagna Estafania Bernal. Le giovani in puntata sono state messe a confronto, Beatriz è convinta che se Roger la rivede non ci penserà due volte a tornare con lei. Non è dello stesso parere Estefania che le ha ricordato che ormai fa parte del suo passato. Ilary ha proposto alla Marino di volare in Honduras per chiarirsi con l’ex fidanzato e cercare di riconquistarlo, la donna non c’ha pensato due volte e ha accettato l’invito. Roger dice di aver trovato l’amore sull’isola accanto a Estefania, adesso secondo le nuove regole di gioco, non concorrono più in coppia ma da separati. Il pubblico non crede nell’autenticità di questa coppia e non vede l’ora di vedere come Roger si comporterà una volta che si troverà davanti l’ex fidanzata. Gli appassionati del reality si aspettano che Roger faccia un passo falso. Dalle dichiarazioni rilasciate da Beatriz, la sua storia sentimentale con Estefania sarebbe una farsa, eppure il modello sembra davvero molto innamorato della Bernal. Anche la modella argentina ha difeso il suo amato, suggerendo alla Marino di farsi da parte. Se il pubblico ha aiutato Roger-Estefania a passare il televoto contro Jeremias, tra i naufraghi il modello non gode di molta simpatia e viene accusato di essere arrogante. Purtroppo non corre buon sangue con i fratelli Tavassi e li accusa di voler sempre avere ragione loro. Gli appassionati del programma vorrebbero conoscere la vera personalità di Roger e sperano nell’arrivo di Beatriz per rompere gli equilibri della coppia e capire finalmente se l’amore per Estefania è sincero oppure come accade spesso nei reality è solo un modo per creare dinamiche di gioco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA