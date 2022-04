Roger Balduino ha un nuovo segreto?/ Dopo l’ex e il figlio di 11 anni cosa nasconde?

Roger Balduino è sicuramente un personaggio che sta uscendo poco a poco in L’Isola dei Famosi 2022. Entrato quasi in punta di piedi, è subito salito alla ribalta del gossip grazie alla storia d’amore nata sull’isola con Estefania. Ultimamente al centro di litigi sfrenati e polemiche ha tirato fuori un lato poco piacevole agli occhi del grande pubblico che, in tutti i casi, lo ha ampiamente preferito a Jeremias Rodriguez nel televoto settimanale. Cosa dobbiamo aspettarci da Roger? Probabilmente qualche novità. L’uscita di Jeremias Rodriguez sicuramente cambierà gli equilibri nella tribù dei Tiburon e su tutta la Playa, vedremo che posizione prenderà il modello brasiliano e se questa vena romantica emersa grazia alla storia d’amore con Estefania e al racconto del figlio lo renderà agli occhi di tutti meno arrogante e superficiale.

Roger Balduino insieme a Estefania è l’unico giocatore rimasto in coppia in questa edizione dell’Isola dei Famosi. All’interno della tribù dei Tiburon, guidato in qualche modo dall’impetuoso Jeremias Rodriguez, il modello ha mostrato il suo carattere, spesso ritenuto arrogante e poco altruista dalla tribù avversaria. In particolare, Roger è stato uno dei protagonisti della polemica che ha aperto il nono serale del reality, legata alla punizione inflitta ai Cucaracha da parte dello Spirito dell’Isola per aver infranto il regolamento di convivenza tra le due tribù. Privati del fuoco per oltre un giorno e dunque privati della possibilità di cibarsi, gli avversari hanno rimproverato a Roger Balduino di aver esultato eccessivamente per questa loro sfortuna, ritenendolo egoista e tacciando il suo atteggiamento di arroganza e aggressività. Chiamarti ad argomentare l’accaduto, i fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis hanno raccontato a Ilary Blasi e agli opinionisti in studio i fatti, mettendo in luce effettivamente una situazione di ampio contrasto e inimicizia profonda. Coinvolto nel televoto settimanale proprio contro l’amico Jeremias, il modello accanto alla sua compagna Estefania è risultato vincitore con oltre il 60% delle preferenze.

Roger Balduino, lacrime amare a L’Isola dei Famosi

Durante la serata, c’è stato un altro episodio che ha visto il modello brasiliano Roger Balduino come protagonista a L’Isola dei Famosi. Chiamato in coppia a fare la nomination segreta, Roger è letteralmente scoppiato in lacrime senza riuscire a proferire parola per qualche minuto, tra lo sgomento della conduttrice e dei presenti in studio. Estefania, sapendo il motivo di questa disperazione è intervenuta cercando di aiutarlo. Questa situazione apparentemente drammatica ha portato alla luce un segreto appartenente alla vita privata del ragazzo: Roger Balduino ha un figlio in Brasile che compiva gli anni proprio lunedì 18 aprile di cui purtroppo per motivi legali non può parlare.

Rispettando il suo dolore, nella commozione generale, Ilary ha evitato di fare ulteriori domande per tutelare il concorrente, accontentandosi di sapere che il modello frequenta abitualmente il piccolo e che quel pianto era dovuto unicamente all’enorme nostalgia. In chiusura del collegamento, la coppia ha fatto la propria nomination, indicando Ilona Staller come candidata, motivando la scelta raccontando del malessere fisico e della debolezza che Cicciolina ha dimostrato durante l’ultima settimana di gioco.











