Roger Balduino/ Il ‘triangolo’ annoia e nessuno ci crede: i Tavassi lo smascherano?

Roger Balduino e la scelta tra Beatriz ed Estefania

Per Roger Balduino, gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi sono stati tutto sommato sereni, dal momento che ha potuto godere del titolo di leader e quindi non solo dell’immunità ma anche della facoltà di mandare in nomination uno dei naufraghi. E’ stato proprio lui a decidere di mandare in nomination Lory Del Santo, che si ritrova così a sfidare Laura Maddaloni al televoto.

Beatriz Marino nasconde un segreto con Roger Balduino?/ "Non cercarmi più, quando..."

Nell’ultima puntata Roger Balduino si è ritrovato al centro di un forzatissimo triangolo, quello che ha visto da una parte la sua ex fidanzata intenzionata sotto sotto a riconquistarlo, Beatriz Marino, e dall’altra Estefania Bernal, naufraga e nuova frequentazione nel modello. Messo faccia a faccia con la realtà, Roger ha preso la sua decisione che ha reso nota con una collana da mettere alla donna scelta: “Beatriz è la donna che ho amato di piu’. Estefania la conosco da poco ma mi piace, mi fido di lei”, ha commentato, faticando però a prendere una scelta. Solo dopo numerose sollecitazioni ha deciso di scegliere la strada nuova preferendola alla vecchia: “Voglio conoscere Estefania fuori da qua perché mi piace”.

Roger Balduino "Estefania o Beatriz? Non amo nessuna delle due"/ L'ex "Non dureranno"

Il triangolo ha stancato: Roger Balduino sta mentendo all’Isola dei Famosi?

A non credere però alle parole di Roger Balduino su Estefania Bernal è stata proprio la sua ex fidanzata Beatriz Marino, che ha commentato senza peli sulla lingua: “lui non lo vedo preso, non gli è mancata lei per niente”. Ed a pensarla allo stesso modo sarebbero anche i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Indubbiamente il suo atteggiamento ha dimostrato di non poter competere, almeno sul piano televisivo, con quanto visto nella passata edizione del Grande Fratello Vip, in riferimento all’ormai celeberrimo triangolo realizzato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Beatriz Marino, Roger Balduino confessa: "sei la fidanzata che ho amato più di tutte"/ Estefana superata?

Qualcuno sui social ha azzardato ad un confronto che è però subito stato smontato dai fatti. Ovvero da un Roger Balduino indeciso e forse più interessato a se stesso ed a trovarsi una “compagnia” all’Isola dei Famosi piuttosto che convinto realmente a voltare pagina dopo la fine della storia con Beatriz e a far nascere una nuova relazione. Resta in piedi, poi, la teoria di Edoardo Tavassi per il quale tutto potrebbe essere frutto di una strategia tra Roger e Beatriz in termini di visibilità. E dopo il triangolo adesso si punta al presunto segreto condiviso dalla sua ex.











© RIPRODUZIONE RISERVATA