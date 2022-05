Roger Balduino/ Incidente all’Isola dei Famosi, Alvin: “rientrerà in gioco”

Roger Balduino come sta? Il modello dopo l’incidente a L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe rientrare presto in gioco. A rivelare dettagli sulle condizioni di salute del modello è proprio l’inviato Alvin che, in apertura della puntata di lunedì 16 maggio 2022, ha rivelato: “Nick Luciani è con le stampelle perché ha subito un intervento perché gli era entrato un corallo nel piede. Roger Balduino ha subito una piccola distorsione, quindi qualche giorno di riposo e poi entrerà”. Ma cosa è successo a Roger? Il modello durante una sfida con Clemente Russo si è fatto male al piede cadendo a terra e riportando una frattura. I dettagli sono stati forniti proprio dall’inviato Alvin poco dopo l’incidente: “al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”.

Purtroppo durante l’ultima diretta di lunedì 16 maggio 2022, Roger non ha partecipato per ulteriori controlli ed accertamenti al piede proprio per capire se riuscirà a rientrare in gioco all’Isola. A rassicurare tutti però è stato Alvin che ha sottolineato come le condizioni di salute del naufrago siano in miglioramento anticipando che presto sarà nuovamente in gara.

Roger Balduino e l’incidente a L’Isola dei Famosi 2022

Per Roger Balduino l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2022 è sempre più difficile. Dopo essere stato lasciato da Estefania, il modello si è fatto male durante una sfida con Clemente Russo riportando una frattura al piede che l’ha costretto a lasciare momentaneamente il gioco. Le condizioni di salute stanno migliorando e presto Roger potrebbe tornare a Playa Palapa per vedersela con tutti i naufraghi inconsapevole dell’arrivo di quattro nuovi concorrenti.

Tra questi c’è anche Gennaro Auletto che potrebbe rivelarsi un “nemico” nella riconquista di Estefania, visto che la modella argentina sembra essere molto interessata al modello italo-marocchino. Cosa succederà?

