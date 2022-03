Roger Balduino/ Innamorato per Estefania Bernal: Ilona Staller farà da “cupido”?

Roger Balduino: con Jovana non c’è feeling all’Isola dei Famosi

Roger Balduino e Jovana Djordjevic da qualche giorno vivono a Playa Sgamada. Ilary si è subito collegata con i due naufraghi per sapere se si fossero ambientati. Roger ha salutato la conduttrice dicendo: “Siamo vivi”, mentre la modella ha aggiunto che tutto sommato non è andata male. Vladimir in studio ha commentato che per aver trascorso un po’ di tempo insieme hanno già esaurito i discorsi. Il modello ha ammesso infatti che hanno due personalità molto diverse, a lasciare intendere che non c’è stata molto affinità tra loro. Nel secondo collegamento con l’Isola dei Famosi 2022 è stato chiesto ai due naufraghi di superare una prova: baciarsi almeno per 30 secondi in apnea. La prova è durata soltanto 14 secondi e la coppia ha perso il premio: istruzioni e tutto il necessario per realizzare una zattera. Gli isolani avrebbero preferito ricevere qualcosa da mangiare, difatti non sono rimasti dispiaciuti della mancata riuscita della prova.

All’Isola dei Famosi a Playa Sgamada sono sbarcati anche Ilona Staller e Marco Melandri, subito il pubblico ha notato che tra Roger e Marco c’è molta confidenza, infatti sono stati entrambi contenti di ritrovarsi. Pare che tra Roger e Estefania ci sia del feeling che è nato in albergo. I due naufraghi sono stati separati, difatti Roger è stato trasferito a Playa Sgamada, mentre la ragazza è rimasta su Playa Accoppiada e gioca in coppia con Nicolas Vaporidis. Al modello gli è stata offerta la possibilità di inviare alla ragazza un messaggio in bottiglia. Roger si aspetta di entrare in gioco, raggiungere gli altri naufraghi che gli mancano molto e cominciare la sua vera avventura. In confessionale ha ricordato suo nonno che non è più in vita, un uomo che sapeva fare tutto e si guadagnava da vivere riparando quello che la gente rompeva, lui ha imparato molto dal nonno perché gli stava sempre accanto e osservava quello che faceva.

Il popolo del web già si è innamorato del modello Roger Balduino e sogna una bella storia d’amore con Estefania. Ci sono buone probabilità che la coppia possa ricongiungersi, difatti da regolamento il “capo” di Playa Sgamada, che è Ilona, dovrà scegliere una persona e formare la coppia che tornerà in gioco ma su Playa Accoppiada. Se la scelta dovesse ricadere su Roger, potrebbe riabbracciare la sua bella Estefania.

La loro storia già sta alimentando il gossip anche fuori dalle spiagge honduregne: Cloè d’Arcangelo, l’amica della Bernal nella puntata scorsa dell’Isola dei Famosi in studio ha rivelato un contenuto alquanto piccante. Secondo le sue impressioni, tra i due naufraghi l’amore si sarebbe consumato in albergo, molti giorni prima dell’inizio del reality. Sarà vero? I diretti interessati punzecchiati da Ilary hanno confermato di piacersi e se potessero vivere insieme questa esperienza avrebbero modo di conoscersi meglio.

