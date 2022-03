Roger Balduino, Isola dei Famosi 2022/ Tra la mancanza della madre e l’amore per Estefania Bernal

Roger Balduino soffre la mancanza della madre: “Prima di partire…”

Roger Balduino è in difficoltà. Il modello è da pochi giorni all’Isola dei Famosi 2022 ma avverte già la mancanza dai suoi affetti. Roger Balduino si è messo a piangere e ha avuto un crollo. Il ragazzo ha spiegato: “Ho portato con me la foto di mia mamma che è la persona che mi manca”. Roger non riesce neppure a parlarne e scoppia in singhiozzi. Roger ammette: “Mi manca sempre. Prima di venire qui abbiamo parlato e mi ha detto buona fortuna. Mi ha anche ripetuto che mi portava nel suo cuore e che sarebbe stata con me in questa avventura. Spero che stia bene”. Roger è un ragazzo sensibile anche se sottolinea a volte di voler sembrare una persona dura: “Alcuni pensano che io sia forte ma non è facile”.

Intanto, in molti pensano che tra Roger Balduino e Estefania Bernal ci sia del tenero. Roger le ha anche fatto una dedica romantica ammettendo di sentire la sua mancanza. Floriana Secondi già ha benedetto la loro unione e rivolgendosi a Estefania ha detto: “Siete troppo belli insieme”. Estefania appare curiosa di conoscere Roger Balduino e chissà che tra i due non scocchi per davvero la scintilla. Arrivato sull’Isola dal mare, a bordo di una barca, insieme agli altri sei naufraghi singoli, Roger Balduino è stato da subito coinvolto nel gioco del Cocco stellatocon l’obiettivo di formare le nuove coppie di questa edizione del reality, non tutti i concorrenti infatti sono arrivati sull’isola in coppia con un loro affetto, come i due Rodriguez o come Clemente Russo e la moglie, per esempio. L’esito del gioco ha visto Balduino affiancato da Jovana Djordjevic – moglie di Filip Djordjevic, ex attaccante della Lazio – e Nicolas Vaporidis affiancato dalla splendida Estefania Berbal.

Le due nuove coppie sono state immediatamente sottoposte ad un televoto flash: Ilary Blasi ha – infatti – invitato il pubblico a votare quale coppia salvare e quale eliminare. Con il 73% dei voti ha vinto la coppia formata dall’attore di Notte prima degli esami. Roger e la sua compagna sono stati eliminati, dunque, e poi trasferiti a Playa Sgamada come naufraghi solitari, non più in coppia, in attesa di scoprire il loro destino. Questa spiaggia misteriosa, certamente sarà teatro di dinamiche interessanti per la gara. Segni particolari, modello, surfista e bellissimo, di certo non poteva passare in osservato agli occhi attentissimi del popolo del web. La prima puntata ha dato poco spazio a Roger per via di una scaletta molto intensa ma, certamente, nei prossimi appuntamenti avremo modo di conoscerlo meglio.

Per ora, un gossip ha già iniziato ad aleggiare sull’Isola, pare infatti che la bella Estefania Bernal abbia una cotta per lui, anzi – letteralmente – una forte attrazione fisica: tutto fa presagire che ne vedremo delle belle, anche in questa edizione. Cosa dovremo aspettarci dunque dal bellissimo modello? Riuscirà Roger ad entrare in gioco? Lo scopriremo, forse nella prossima puntata. Restiamo in attesa di saperne di più e vederlo all’opera.











