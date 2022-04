Roger Balduino piange per il figlio Endrick/ “Sono lontano da lui, mi sento in colpa”

Roger Balduino vive un momento molto toccante nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Qualche giorno fa aveva fatto cenno a suo figlio, svelando di chiamasse Endrick; stavolta il naufrago però approfondisce il loro rapporto, raccontando al pubblico com’è diventato papà. “Questa ragazza, io avevo 18 anni, quando mi dice di essere incinta. Io all’inizio ero spaventato, poi me ne sono innamorato”, racconta in un filmato.

Roger Balduino ha un nuovo segreto?/ Dopo l'ex e il figlio di 11 anni cosa nasconde?

In palapa si commuove, palesando il grande amore per il bambino che oggi ha 11 anni. Così svela: “Prima non parlavo molto di lui perché avevo fatto un patto con i suoi nonni, di proteggerlo. – e racconta del bambino – Lui è un bambino forte in primis perché io sto lontano, è intelligente, bello, ride sempre. Somiglia più alla mamma però a me non interessa dal momento che ho deciso che è mio figlio, ha preso il mio cognome.”

Roger, pianto a dirotto a L'Isola dei Famosi/ Confessione choc: "Mi manca mio figlio"

Roger Balduino piange per il figlio Endrick all’Isola dei Famosi: “Mi sento in colpa perché sono sempre lontano”

Il dolore per la lontananza da suo figlio Endrick è tanto: “È così difficile stare così lontani anche se ci sentiamo sempre su Facetime… L’ho salutato il giorno prima di partire per Milano, gli ho detto che voglio tornare in Brasile vincitore per lui. Lui mi ha detto ‘Non ti preoccupare, starò sempre coi nonni e giocherò con gli amici…'” Ammette tuttavia di sentirsi tanto in colpa per lui e questa lontananza: “ho sempre questo sentimento di essere lontano, soprattutto all’inizio. Però senza il mio lavoro, che mi ha dato tante cose belle che sono riuscito a regalare anche a lui, non potrei stare. Spero che lui lo capisca quando si farà più grande. Io non ho mai mollato.”

LEGGI ANCHE:

Estefania Bernal/ La storia d'amore con Roger tra alti e bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA