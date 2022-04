Roger Balduino/ Pronto a “scoppiarsi” da Estefania Bernal?

Roger Balduino innamorato all’Isola dei Famosi 2022

Roger Balduino è improvvisamente salito alla ribalta del gioco, o meglio del gossip, grazie alla romantica relazione nata sull’Isola dei Famosi 20212 con Estefania Bernal. Risultato vincitore con Ilona Staller al televoto, la sua permanenza in Palapa, durante l’ultima serata, ha avuto una svolta decisamente felice. “Vi abbiamo preparato un’esterna che manco Uomini e Donne”, ha detto Ilary Blasi con grande ironia. Roger e Estafania sono stati chiamati infatti a superare una prova per guadagnare l’opportunità di diventare una coppia, abbandonando i rispettivi partner di gioco Nicolar Vaporidis e Cicciolina.

I due entusiasti hanno accettato di cimentarsi in uno delle sfide storiche dell’Isola dei Famosi: appesi ad una piattaforma sul mare, hanno dovuto resistere alla forza di gravità, appesi solo con le mani, per almeno 90 secondi. Il gioco è stato superato ampiamente e con facilità. Ad attendere i due, sulla spiaggia, un vero letto matrimoniale.

Roger Balduino si “rompe” la coppia con Estefania

Chiamati per le prime nomination di coppia Estefania Bernal e Roger Balduino hanno puntato il dito su Clemente Russo e Floriana Secondi, candidandoli al televoto. Rimasto spesso in sordina rispetto ad altri concorrenti caratterizzati da caratteri più esuberanti e impetuosi, Roger finalmente fa parlare di sé con la prima storia d’amore nata all’Isola dei Famosi 2022. Tuttavia, Antonio Zequila ha già gettato un’ombra su questo rapporto: che sia tutta una macchinazione per raccogliere consensi da parte del pubblico? “Tutta questa passione e amore tra Roger e Estefania per me too much e nauseante”, ha commentato un utente su Twitter. Durante la puntata di questa sera, le coppie verrano “scoppiate” e i naufraghi torneranno a gareggiare da soli: come inciderà questa novità sulla storia d’amore appena nata tra Roger ed Estefania?

