Roger Balduino scaricato da Estefania, pronto a puntare su Mercedesz henger?/ Intanto piovono le critiche…

Roger Balduino, la reazione di Estafania al suo messaggio: pronto il piano B

Il messaggio di Roger Balduino non ha particolarmente colpito la “fidanzata” Estefania. “Ho letto tutto. Però mi sono state raccontate un paio di cose su Roger che non mi sono piaciute. È andato contro Lory Del Santo, del nostro gruppo. Un paio di movimenti non mi sono piaciuti. Quindi, niente” – ha detto la modella argentina, mentre dall’Italia Vladimir Luxuria ha commentato “è bastata questa cosa a far crollare tutto l’amore? Quindi cosa fai, lo strappi quel biglietto? Dai, magari ti fidanzi con Licia Nunez”.

Il comportamento di Roger non è piaciuto ai suoi amici naufraghi. In particolare Marco Cucolo e Lory Del Santo, entrambi nominati dal leader, ma anche a Laura Maddaloni che da Playa Sgamada lancia una fortissima accusa: “Roger sta facendo la sua strategia, lui vuole vincere! Io te lo dico, prima di venire qua gli ho dato il bacio di Giuda. Lui sta giocando sempre…Finge un amore vero solo per andare avanti. Ha fatto una strategia che a me non piace…Qual è questa strategia? Ha tradito le persone a lui vicine solo per arrivare in finale…Ha votato Lory, due di noi in un colpo solo”.

Ma per Roger Balduino è giù pronto un piano b; ci proverà con Mercedez Hanger? In molti si chiedono se sposterà le sue attenzioni verso la figlia di Eva nonostante l’accordo con Edoardo Tavassi?

Roger Balduino a L’Isola dei Famosi 2022 comincia a perdere consensi non solo tra i compagni naufraghi, ma anche da parte del pubblico. Durante l’ultima puntata, infatti, il naufrago è stato ripreso da Ilary Blasi per aver cercato di corrompere il medico per inviare un messaggio ad Estefania. ” Allora Roger, noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso una infrazione. Sai di cosa parlo?” – dice la Blasi che poi aggiunge – “hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania”. Il naufrago a cercato di inviarle un messaggio visto che la modella argentina si trova in un’altra spiaggia. Il naufrago ha lamentato la sua assenza: “potrei andarla a trovare anche solo mezz’ora?” domanda alla Blasi che ironizza come solo lei sa fare: “sì, come no?! Ti organizziamo una cena romantica, un letto, la capanna. Sì… ciao Roger”.

Nonostante il comportamento sbagliato, Roger non viene punito. “Questa cosa del messaggio non si può fare. Però siccome l’amore vince su tutto, per questa volta la passi liscia, ma non fare il furbo” ha detto la Blasi. Sta di fatto che poco dopo ecco arrivare un messaggio in bottiglia proprio ad Estefania a Playa Sgamada.











