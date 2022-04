Roger Balduino sfila in coppia con Edoardo Tavassi/ Il siparietto diverte il web…

Roger Balduino e la sfilata in coppia con Edoardo Tavassi

Roger Balduino e Edoardo Tavassi stanno stringendo un’amicizia. I due naufraghi dell’Isola dei Famosi stanno trascorrendo sempre più tempo assieme e stanno regalando momenti divertenti al pubblico del reality. Edoardo Tavassi è curioso di conoscere le tradizioni del suo amico Roger e gli chiede: “La facevi salata la colazione?”. Roger asserisce e spiega: “Uova, toast, caffè”. Edoardo Tavassi invece gli fa eco: “Io cappuccino e cornetto”. Ad un certo punto Roger Balduino interviene e gli dice di apprezzare molto la brioche con l’insalata. Edoardo Tavassi lo guarda e gli chiede maggiori dettagli. Roger Balduino scoppia a ridere: “Brioche salata”. Il misunderstanding si trasforma in un siparietto divertente. Edoardo Tavassi sentenzia: “In questo momento mi mangerei qualsiasi cosa. La cosa che mi manca di più e che mi sveglia è il caffè”. Anche a Roger Balduino manca il caffè. Quello americano, specifica.

Edoardo Tavassi spiega a Roger che la permanenza sull’Isola gli sta facendo dimenticare i sapori dei cibi quotidiani. Edoardo Tavassi e Roger Balduini hanno anche improvvisato nei giorni scorsi una sfilata di moda. Guendalina Tavassi è stata la conduttrice della sfilata e ha spiegato: “Prima Roger con lo slippino, poi Edoardo che potrebbe essere il testimonial per taglie forti”. Anche Nicolas Vaporidis scoppia a ridere. Il momento leggerezza sull’Isola dei Famosi è sempre assicurato dalla coppia Tavassi.

Roger Balduino sorprende il pubblico dell’Isola dei Famosi

L’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi è ormai partita da diverse settimane e sono già tante le emozioni che il reality è riuscito a regalare ai propri telespettatori. Tra i protagonisti di questa edizione occupa un posto importante Roger Balduino. Il ragazzo è molto apprezzato dal pubblico femminile ma ha anche inciso positivamente in queste prime settimane dal punto di vista dell’atteggiamento e del carattere. Il ragazzo in coppia con Estefania ha avuto modo di mettersi in mostra anche nel corso della settima puntata andata in onda lunedì 11 aprile. In particolare la palapa è stata divisa in due fazioni; i Tiburon e i Cucaracha. Roger è stato nominato capogruppo della prima fazione e si è scontrato con Nicolas per il ruolo di immune al televoto che si sarebbe svolto nel corso della puntata.

Faccia a faccia nella sfida del girarrosto è stato proprio Roger a spuntarla garantendo anche alla sua compagna di viaggio Estefania la possibilità di essere leader fino a giovedì. Ad oggi il giudizio del pubblico nei confronti di Roger è estremamente positivo; molti non si aspettavano questa capacità di integrarsi ad un contesto simile e di imporre il proprio pensiero e modo di fare con naturalezza e semplicità. Nella prossima puntata avrà sicuramente ancora occasione per sorprendere in positivo mettendo ancora una volta in risalto le sue indubbie doti di leader.













