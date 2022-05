Roger Balduino/ Stoccata da Fariba Tehrani: “All’Isola fanno avanti e dietro, io…”

Roger Balduino approda a Playa Sgamadissima

Nella passata puntata dell’Isola dei Famosi, Roger Balduino è risultato, più o meno a sorpresa, il meno votato dal pubblico da casa, dopo essere finito in nomination contro Maria Laura De Vitis. E così, per un soffio, ha dovuto lasciare Playa Palapa per dirigersi verso Playa Sgamadissima, non prima di aver destinato il suo bacio di giuda ad Estefania (sebbene quest’ultima si fosse detta dispiaciuta per la sua eliminazione). Per Roger, tuttavia, il percorso all’Isola non può ancora dirsi del tutto concluso anche se negli ultimi giorni si è ritrovato del tutto da solo a dover affrontare gli ostacoli del reality.

“Ecco la mia nuova casa”, aveva esordito nel precedente appuntamento, subito dopo il suo approdo su Playa Sgamadissima. Proprio da questa nuova spiaggia, Roger avrà la possibilità di tornare in gioco oppure in Italia. La vera novità è rappresentata dall’esordio di una nuova avventura tutta in solitaria dal momento che vivrà su Playa Sgamadissima completamente da solo. “Mi aspettavo altri ragazzi, ma non ho paura… magari della notte, vediamo. Per adesso non ho paura”, ha commentato a caldo.

Nelle precedenti edizioni dell’Isola dei Famosi, proprio i naufraghi che si sono trasferiti su un’isola completamente deserta, proseguendo il loro percorso in solitaria, alla fine si sono rivelati vincitori, riuscendo ad arrivare fino in fondo. Che l’approdo di Roger Balduino a Playa Sgamadissima possa essere dunque di buon auspicio? A tentare di tirargli su il morale ci ha pensato anche l’opinionista Vladimir Luxuria che ha ricordato come anche lei abbia vissuto una settimana completamente da sola sull’Isola, “e ti assicuro che quella è stata la più bella”, ha svelato, consigliando al modello di godersela in pieno.

Come avrà trascorso Roger Balduino i suoi primi tre giorni in solitaria su Playa Sgamadissima? Lo scopriremo sicuramente nella nuova puntata di stasera, ma intanto fuori dall’Isola dei Famosi a non aver gradito particolarmente il ritorno di Roger a Playa Sgamadissima è Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex naufraga, che sotto un post Instagram del reality ha commentato piccata: “Ma solo a me sembra che questo anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola all’altra? Mi sa che sono stata l’unica che non ha avuto la possibilità…”. Piccola frecciatina al modello o alla produzione dell’Isola?











