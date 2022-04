Roger Balduino svela tutto del figlio Endrick?/ All’Isola dei Famosi, un confronto…

Roger Balduino e la confessione sul figlio Endrick

Roger Balduino sta facendo molto parlare di sè non solo per la storia d’amore con Estefania, nata all’Isola dei Famosi 2022, ma anche per la sua storia personale. Nelle scorse puntate, Roger si è lasciato andare ad una confessione non trattenendo le lacrime. Nel giorno del compleanno del figlio, il naufrago è scoppiato a piangere lasciando senza parole Ilary Blasi. Del figlio, Roger ha poi parlato in un filmato svelando di aver scoperto che sarebbe diventato padre quando aveva solo 18 anni. “Questa ragazza, io avevo 18 anni, quando mi dice di essere incinta. Io all’inizio ero spaventato, poi me ne sono innamorato”, ha raccontato.

Oggi, Endrick ha 11 anni e vive in Brasile. Roger ha raccontato che, prima di partire per l’Isola dei Famosi 2022, sentiva tutti i giorni il figlio. Non potendolo fare ora che è in Honduras, non nasconde la sua sofferenza.

Roger Balduino: chi è il figlio Endrick

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di questa sera, Roger Balduino dovrebbe avere un nuovo confronto con l’ex Beatriz Marino che non è la mamma del bambino. Tuttavia, nel corso del faccia a faccia con Beatrix, Roger potrebbe svelare ulteriori dettagli su Endrick di cui ha svelato ulteriori dettagli in un filmato.

“Lui è un bambino forte in primis perché io sto lontano, è intelligente, bello, ride sempre. Somiglia più alla mamma però a me non interessa dal momento che ho deciso che è mio figlio, ha preso il mio cognome”, ha detto ancora. Ilary Blasi, nel corso delle prossime settimane, riuscirà ad organizzargli una sorpresa con un videomessaggio del figlio?

