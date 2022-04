Roger Balduino tra la proposta di Matrimonio e Beatriz Marino/ Sarà smascherato in diretta all’Isola?

E’ sbigottito il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022, dopo la proposta di matrimonio di Estefania a Roger Balduino. Mentre alcuni telespettatori sono convinti che la proposta non sia altro che una boutade, in molti pensano che la coppia abbia intenzioni serie e che l’azzardo della modella sia autentico. “Baby, ti vuoi sposare con me? Voglio stare tutti i giorni insieme a te”, ha detto Estefania in ginocchio, rompendo la tradizione secondo cui dovrebbe essere l’uomo a farsi avanti con la magica proposta. Diversi fan, in ogni caso, hanno evidenziato la reazione sorpresa e imbarazzata di Roger, che ha risposto in modo scherzoso alla proposta della sua nuova fiamma. “Dov’è l’anello?”, “Arriverà dopo”, ha risposto la ragazza. Di sicuro Ilary Blasi non si farà scappare l’occasione per indagare sulle prospettive della coppia.

Arriva il chiarimento tra Roger Balduino e Edoardo Tavassi. Dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, Roger ha spiegato ad Edoardo il motivo della nomination. Edoardo Tavassi ha infatti spiegato a Nick Luciani che l’intenzione di Roger era di votare Licia Nunez: “Mi ha detto che voleva votare Licia”. Per Edoardo Tavassi si tratta della terza nomination ma Roger Balduino ironizza: “Alla quarta andiamo io e te insieme”. Il modello cerca poi di chiarire il motivo della nomination con Edoardo e gli dice: “Hai capito perché ti ho nominato?”. Edoardo replica che non ci sono problemi: “Me lo hai già spiegato. A me della nomination non frega nulla”. In un’altra clip, Edoardo Tavassi ha però spiegato di esserci rimasto male all’inizio per la nomination di Roger Balduino.

Una mossa che non si aspettava da parte del modello con cui stava nascendo un’amicizia: “Mi è sembrato strano anche perché se si era offeso per qualcosa me lo avrebbe fatto notare sul momento. Lui voleva nominare Licia ma siccome lei era già in nomination alla fine ha fatto il nome mio”. E poi conclude: “Alla fine sempre io me la prendo nel secchio”. Edoardo ha commentato così la nomination ricevuta da Roger Balduino che si sta mostrando sempre più stratega. Roger Balduino avrebbe potuto scegliere un altro naufrago da mandare in nomination e per questo la sua motivazione non appare tanto credibile.

Nei giorni scorsi, Biagio D’Anelli ha lanciato una vera bomba su Roger Balduino. L’ex gieffino ha definito Balduino uno sfasciacoppie rivelando che proprio un suo amico si sarebbe lasciato con la ragazza per colpa sua. Biagio D’Anelli ha rivelato: “Allora, Roger è un attore nato. Dai, vi svelo una cosa. Facciamo la notizia. Sì. Allora, come ben sappiamo, il passato di Roger è un po’ misterioso. Abbiamo scoperto l’altra puntata che è papà. Ci sono delle cose… C’è un passato misterioso perché ci sono degli anni che non si sa cosa facesse. Ho scoperto, praticamente, che Roger in quel di Milano, dal 2014 al 2017, è stato uno dei più grandi animatori. Lui ballava sui palchi di un noto locale di Milano a una famosissima festa brasiliana”, ha confessato ospite di Isola Party.

Biagio D’Anelli ha pertanto smascherato Roger Balduino a cui piacerebbe fare il mattatore: “Ballava YMCA quasi nudo con questo fisico fantastico con tantissime donne intorno e ha rovinato molte coppie a Milano Come faccio a sapere queste cose? Un mio amico… La ragazza l’ha tradito con Roger”. Il triangolo tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz sta appassionando i fan dell’Isola dei Famosi che sono curiosi di capire cosa succederà quando l’ex di Roger sbarcherà in Honduras.











