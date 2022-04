Roger choc su Guendalina Tavassi “Si è messa la pizzetta nel cul*”/ Accuse all’Isola!

Accuse shock quelle lanciate da Roger Balduino all’Isola dei Famosi contro Guendalina Tavassi. A far nascere il malcontento in lui e nella sua compagna Estefania Bernal, è stato il comportamento che avrebbe avuto la Tavassi durante la prova ricompensa affrontata nella diretta di lunedì scorso, alla fine della quale i naufraghi sono stati premiati con pizzette e birre. Stando alla ricostruzione della coppia, Guendalina avrebbe non solo dato morsi a varie pizzette, non finendole e rimettendole sul tavolo, ma ne avrebbe anche nascoste altre nelle mutande, impedendo ad altri di mangiarle. “Mettere la pizzetta nel cul*. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“, è stata l’accusa lanciata da Roger intorno al fuoco con altri naufraghi.

Estefania Bernal, subito dopo, ha avvalorato la tesi di Roger, aggiungendo ulteriori dettagli sul comportamento della Tavassi: “A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che lei, Guendalina, stava mangiando solo la mozzarella. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel cul0?’.” La modella ha quindi ribadito che “Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso“. Nicolas Vaporidis, ascoltando la versione dei fatti di Roger ed Estefania, ha infine chiesto loro di dirlo anche pubblicamente in puntata.

Roger accusa Guendalina di avere nascosto una pizzetta nel culo durante la prova ricompensa… 🤣🤣#isola pic.twitter.com/0MjjEip48e pic.twitter.com/5sijuSPPSa — Roberto Mallò (@robymallo) April 28, 2022

